温州日报 2026-08-07 08:19:00

昨日，据市气象台预报，今年第13号台风“白海豚”预计于今日下午到夜里进入东海，此后移速减慢。较大可能于9日下午到10日在浙江沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级），也不排除在浙江近海转向、穿过舟山群岛北上的可能性。

温州网讯 昨日，据市气象台预报，今年第13号台风“白海豚”预计于今日下午到夜里进入东海，此后移速减慢。较大可能于9日下午到10日在浙江沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级），也不排除在浙江近海转向、穿过舟山群岛北上的可能性。

对于我市而言，风雨影响已进入倒计时。昨日傍晚到夜里，我市沿海海面转偏北风并增强到7级，阵风8-9级；7日增强到8-10级，7日夜里到8日继续增强到10-12级，局部12-14级。东海海域7日-8日风力增强至10-13级，8日夜间至10日部分海域可达13-15级，台风中心经过附近海域可达16级以上。

目前“白海豚”后期路径仍存在不确定性。市气象台将严密监测，及时发布最新预报信息，请广大市民密切关注。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”步步逼近

较大可能在浙江沿海登陆，路径仍存在不确定性

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com