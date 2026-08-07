440名海上养殖人员撤离上岸
温州晚报 2026-08-07 08:19:00
根据省海洋经济发展厅防台避风指令，原定本月5日12时开捕的四种专项特许渔船延迟出海，全市海洋渔船于当天18时前全部到港避风，休闲渔船同步停止营业，海上养殖人员撤离上岸。
温州网讯 根据省海洋经济发展厅防台避风指令，原定本月5日12时开捕的四种专项特许渔船延迟出海，全市海洋渔船于当天18时前全部到港避风，休闲渔船同步停止营业，海上养殖人员撤离上岸。
记者从市渔业应急处置指挥中心了解到，截至昨天8时，全市2416艘海洋渔船已全部撤离至安全港口。其中，停靠温州市内港口2052艘，停靠市外省内港口33艘，停靠省外港口331艘。此外，另有31艘非温州籍渔船也在我市港口有序停泊避风。与此同时，全市应撤离的440名海上养殖人员已全部安全撤离上岸。
来 源：温州晚报
原标题： 440名海上养殖人员撤离上岸
记者 张嫣彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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