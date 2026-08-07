温州都市报 2026-08-07 08:19:00

昨天12时，市防指启动防台风Ⅳ级应急响应。市公用集团排水公司落实各项防御举措，强化市区下穿隧道、主次干道及排水泵站巡查。

温州网讯 昨天12时，市防指启动防台风Ⅳ级应急响应。市公用集团排水公司落实各项防御举措，强化市区下穿隧道、主次干道及排水泵站巡查。

该公司介绍，176支（751人）“排水橙”防汛抢险队伍按照防汛防台专项预案24小时待命。全覆盖完成管辖范围内118座排水泵站水泵、发电机组等核心设备巡检和试运行，确保各类排水设施可靠稳定运行。同步完成18辆大型防汛泵车、6辆小型防汛泵车、60台便携式排水泵等车辆设备调试，总强排能力达4.704万立方米/小时。针对宁波路、六虹桥路等27处下穿（隧道）低洼易涝点，提前预置大型排涝泵车、便携式排水泵等防汛车辆设备，确保积水险情发生时能够快速响应、高效处置。

该公司结合防御今年第9号台风“巴威”及近年市区强降雨防汛排涝的实战经验，聚焦排水泵站、易涝点位、排水管网、排水口等核心风险区域，常态化开展防汛隐患动态清零专项行动。今年以来，累计排查整改各类防汛安全隐患296项，针对性完成瞿屿路与江滨东路交叉口、锦绣路城南立交桥下穿、海工大道与龙瑞大道交叉口等5处易涝点位系统性升级改造，完成2200余公里排水管网疏通、清淤与养护工作，提升管网排涝能力，从源头降低台风强降雨可能引发的城市内涝风险。

该公司进一步加强与气象、水利、交通、综合执法等多部门信息共享和协同联动，依托“智慧排水”平台的排水全要素一张图、防汛防台可视化系统等功能场景，做好汛情实时监测、提前预警和应急智能调度，精准有效应对处置强降雨等突发情况。

来 源：温州都市报

原标题： 市公用集团排水公司严阵以待，织密市区排水安全网

176支“排水橙”抢险队24小时待命

通讯员 伍岳 魏澄澄 王璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com