赶在台风逼近前 温州抢卸17.8万吨电煤保供应
温州网讯 昨天，在华润电力温州电厂码头，电煤船“福远05”轮正加紧抢卸船上32128吨煤炭，力争在台风影响到来前完成作业。
作为浙南地区重要的能源支撑点，华润电力温州电厂地处浙江电网末端，承担着区域保供重任。目前，电厂二期两台百万千瓦机组日均电煤需求量高达约3万吨。自8月3日下午4时温州沿海启动水上防台Ⅳ级应急响应以来，电煤运输进入“窗口期”，时间紧、任务重。
面对紧迫形势，温州海事部门密切跟踪台风“白海豚”动态，综合研判气象、海洋及水文数据，科学评估台风对辖区水域的影响范围和强度，精准锁定作业“窗口期”。同时，海事执法力量全线出动，通过远程监控、无人机空中巡查、海巡艇现场护航以及执法人员码头驻守相结合的方式，为电煤船舶靠离泊及装卸作业提供全链条、精准化服务保障，最大限度提高作业效率。
在各方紧密配合下，包括“信耀”“华润电力6”“福远06”等在内的5艘电煤船，均在台风影响加剧前顺利完成抢卸任务。据统计，累计抢卸电煤17.8万吨，有效协助电厂拉高库存，为台风影响期间及后续能源稳定供应夯实了基础。
来 源：温州都市报
锁定作业“窗口期” 保障17.8万吨电煤抢卸
记者 陈伟 通讯员 郑元茹 吴创生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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