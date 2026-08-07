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温州消防开展防台应急救援准备

温州都市报 2026-08-07 08:24:00
昨天，温州市消防救援支队龙湾大队永宁路消防救援站组织开展防台应急救援准备工作，对站内冲锋舟、橡皮艇、水域救援装备及通信设备进行逐件清查测试，确保各类器材完整好用、油水电气充足。

　　温州网讯 昨天，温州市消防救援支队龙湾大队永宁路消防救援站组织开展防台应急救援准备工作，对站内冲锋舟、橡皮艇、水域救援装备及通信设备进行逐件清查测试，确保各类器材完整好用、油水电气充足。

　　台风影响期间，全市消防救援队伍将严格落实24小时值守制度，全体指战员在岗待命，随时做好“拉得出、冲得上、打得赢”的准备，全力守护人民群众生命财产安全。

来　源：温州都市报

原标题： 温州 台风 消防 防台

记者 潘柏松 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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