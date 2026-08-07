温州都市报 2026-08-07 08:24:00

市气象台专家称，台风不打雷是指在台风到来的时候不会打雷，目前“白海豚”距离温州还有1000多公里。市区昨天下午雷阵雨，原因是近期副热带高压逐步撤退，温州处在副高边缘，大气不稳定条件增多，在充足的水汽和热力共同作用下，诱发局地强对流，出现雷阵雨天气。

温州网讯 6日下午3时10分许，温州市区响起雷声，没过多久，更是炸雷响起。有市民疑问：都说台风天不打雷，怎么“白海豚”马上要来了还打雷呢？

市气象台专家称，台风不打雷是指在台风到来的时候不会打雷，目前“白海豚”距离温州还有1000多公里。市区昨天下午雷阵雨，原因是近期副热带高压逐步撤退，温州处在副高边缘，大气不稳定条件增多，在充足的水汽和热力共同作用下，诱发局地强对流，出现雷阵雨天气。

来 源：温州都市报

原标题： 都说台风天不打雷 怎么“白海豚”马上要来了还打雷呢？

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com