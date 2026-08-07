温州都市报 2026-08-07 08:24:00

洞头燕子山码头昨天关闭旅客通道，渡口客轮驶往避风港停泊休整。自8月6日12时30分起，燕子山客运码头往返鹿西航线客渡停航。潭头至鹿西往返车渡航班自8月6日13时30分起停航。自8月7日起，岛际水上交通将全线停航。

温州网讯 洞头燕子山码头昨天关闭旅客通道，渡口客轮驶往避风港停泊休整。自8月6日12时30分起，燕子山客运码头往返鹿西航线客渡停航。潭头至鹿西往返车渡航班自8月6日13时30分起停航。自8月7日起，岛际水上交通将全线停航。

为避免不知情旅客跑空误船，船务公司已于8月5日晚间，通过官方公众号、线上购票平台发布停航温馨提示。“具体复航时间要根据台风动向，再做进一步调整并向社会公布，我们会通过小程序和公众号公布。请大家随时关注复航信息。”洞头捷鹿船务有限公司负责人王志权说。

来 源：温州都市报

原标题： 洞头岛际水上交通全线停航

记者 谢树华 通讯员 苏煜晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com