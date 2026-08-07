关于朔门古港考古遗址公园临时闭园的通知

温州朔门古港考古遗址公园 2026-08-07 08:44:00

根据气象部门预报，受今年第13号台风“白海豚” 影响，我市将有较明显的风雨过程。为切实保障广大游客的人身安全，做好防台防汛工作，温州朔门古港考古遗址公园将于2026年8月7日（星期五）起实行临时闭园，并全面暂停参观、预约服务。