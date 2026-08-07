关于朔门古港考古遗址公园临时闭园的通知
温州朔门古港考古遗址公园 2026-08-07 08:44:00
根据气象部门预报，受今年第13号台风“白海豚” 影响，我市将有较明显的风雨过程。为切实保障广大游客的人身安全，做好防台防汛工作，温州朔门古港考古遗址公园将于2026年8月7日（星期五）起实行临时闭园，并全面暂停参观、预约服务。
关于朔门古港考古遗址公园临时闭园的通知
尊敬的市民、游客朋友们：
根据气象部门预报，受今年第13号台风“白海豚” 影响，我市将有较明显的风雨过程。为切实保障广大游客的人身安全，做好防台防汛工作，温州朔门古港考古遗址公园将于2026年8月7日（星期五）起实行临时闭园，并全面暂停参观、预约服务。
特别提醒：
公园北濒瓯江，台风期间江边风大浪急，存在安全隐患，请广大游客密切关注气象、应急、文旅部门发布的各类预警提示，科学合理规划出行行程。
公园内遗址展示馆、漆器什物铺、考古陈列馆、周达观展览馆等室内场馆同步关闭。
各入口（西入口、东入口等）将全部封闭。
恢复开放时间将根据台风预警解除情况另行通知，请关注“温州朔门古港考古遗址公园”官方服务号获取最新信息。
由此给您带来的不便，敬请谅解！感谢您的理解与支持！
温州市朔门古港建设管理中心
温州市鹿城区旅游发展投资有限公司
来 源：温州朔门古港考古遗址公园
原标题： 关于朔门古港考古遗址公园临时闭园的通知
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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