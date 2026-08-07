潮新闻 2026-08-07 09:26:00

今年第13号台风“白海豚”（强台风级），今日（7日）5时中心位于北纬27.2°东经129.8°，即距温州偏东方向约900公里的洋面上，目前正以15-20公里/小时的速度向偏西方向移动。经研究，温州市水上防台分指挥部决定于8月7日8时启动水上防台Ⅱ级应急响应。

今年第13号台风“白海豚”（强台风级），今日（7日）5时中心位于北纬27.2°东经129.8°，即距温州偏东方向约900公里的洋面上，中心气压955百帕，近中心最大风力14级，目前正以15-20公里/小时的速度向偏西方向移动。

经研究，温州市水上防台分指挥部决定于8月7日8时启动水上防台Ⅱ级应急响应。

随着温州沿海水域的风力逐渐增大，为做好防台工作，确保辖区水上交通安全，温州海事部门持续细化实化防台举措，通过短信平台、电话、VHF等方式发布防台预警信息，通过智慧海事平台、CCTV监控系统等实时掌握船舶动态，做好船舶交通组织和服务保障工作，并加强防台期间应急值守力量，确保能够及时应对突发情况。

截至今日8时，温州海事局累计出动执法人员539人次，向在港船舶、航经船舶发送台风预警信息1.4万余条，开展码头、航道、锚地、桥区等重要点位检查253次。

目前，温州46个涉水工程已全部停工46个涉水工程已全部停工，75艘施工船舶已全部到达避风水域。

来 源：潮新闻

原标题： 46个涉水工程已全部停工 温州水上防台应急响应调整为Ⅱ级

记者 汪子芳 共享联盟·温州海事 郑元茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com