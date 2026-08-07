台风“白海豚”逼近！温州提升防台风应急响应为Ⅲ级
温州新闻网 2026-08-07 10:19:00
记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月7日10时起将防台风应急响应提升为Ⅲ级，并同步提升突发地质灾害应急响应为Ⅲ级。
温州网8月7日讯（记者 诸葛之伊）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月7日10时起将防台风应急响应提升为Ⅲ级，并同步提升突发地质灾害应急响应为Ⅲ级。
今年第13号台风“白海豚”（强台风级）今天08时中心位于温州偏东方向约820公里的洋面上，中心附近最大风力14级（45米/秒）。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强。受其影响，预计今天夜里至8日我市沿海风力继续增强到10-12级局部12-14级，8日起我市将有大雨暴雨天气。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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