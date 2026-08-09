央视新闻 2026-08-09 11:49:00

中央气象台今天上午10时升级发布台风红色预警：

今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（9日）上午10点钟位于浙江省温州市偏东方向大约215公里的东海南部海面上，就是北纬27.9度、东经122.9度，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为300-450公里，十级风圈半径为200-250公里，十二级风圈半径为100公里。

预计，“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大，将于9日傍晚至10日凌晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（38-45米/秒，13-14级，强台风级或台风级），最大可能在浙江三门到福建福鼎一带沿海登陆，登陆后向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：9日14时至10日14时，黄海南部、东海大部及钓鱼岛附近海域、台湾以东洋面、巴士海峡、台湾海峡、南海大部以及长江口、杭州湾、江苏沿海、上海沿海、浙江沿海、福建东北部沿海、台湾岛沿海将有6-8级大风、阵风9-10级，其中东海大部及钓鱼岛附近海域、杭州湾、浙江沿海、长江口将有9-12级大风、阵风13-14级，“白海豚”中心经过的附近海域风力有13-14级，阵风15-16级。

降雨预报：9日14时至10日14时，浙江、上海、福建北部、江西东北部、安徽中南部、江苏中南部和东部、台湾岛等地有大到暴雨，其中浙江大部、上海、福建北部、江西东北部、安徽南部、江苏南部等地有大暴雨，浙江中东部部分地区有特大暴雨（250-500毫米）。

来 源：央视新闻

原标题： 中央气象台升级发布台风红色预警

本文转自：温州新闻网 66wz.com