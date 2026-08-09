温州发布 2026-08-09 15:23:32

13号台风“白海豚”步步紧逼。8月9日上午，市委市政府召开防台工作视频调度会。

13号台风“白海豚”步步紧逼。8月9日上午，市委市政府召开防台工作视频调度会。省委常委、市委书记张振丰强调，全市上下要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，树牢“一个目标、四个宁可”理念，按照省委、省政府部署要求，在思想上、行动上全面进入决战状态，盯牢管好各个关键部位，抓细抓实各项防御措施，以工作的确定性应对台风的不确定性，全力打赢防御台风攻坚战。

会前，市领导在市防汛防台抗旱指挥部，动态听取台风发展、防御工作等情况汇报，分析研判形势，指挥调度防台工作。会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区，对当前重点任务再部署、再落实。

张振丰指出，台风“白海豚”持续时间长，对我市造成影响大且具有滞后性。全市上下要坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，始终把群众安危放在心上、把防御措施抓在手上、把防台责任扛在肩上，保持高度警醒，高效指挥联动，从严从紧布防，全面落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，以最佳状态、最硬举措、最强合力投入决战。

张振丰强调，人员转移要注重精细，根据气象预报预警，动态抓好查漏补缺，科学梯次扩面转移，坚决落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，强化转移安置人员暖心保障，实现“快转、暖留、慢回”。山区防灾要突出严密，紧盯地质灾害、小流域山洪高发易发点位，加强灾情险情分析预判，落实“人防+技防+物防”防灾减灾措施，努力把风险降到最低。沿海防风要严阵以待，立足风、暴、潮“三碰头”等不利局面，巩固和加强沿海、沿江、沿河塘坝堤岸防御措施，坚决筑牢安澜防线。抢险救援要安全高效，加强各类应急队伍指挥调度，围绕人员被困、道路塌方、设施水毁、断水断电断通信等突发险情，精准预置抢险力量，配足备齐装备物资，同时注重救援人员自身保护，确保抢险救援过程安全有序。“五停”措施要科学精准，按照防台风应急响应等级要求，因地制宜梯次实施“五停”工作，该停下的坚决停下来，让社会面静下来。动员保障要细致深入，加强宣传引导、回应群众关切、解决群众难题，把防汛防台过程转化为巩固基层阵地、增进干群关系、提升治理能力的过程，营造全社会齐心协力的良好氛围。

市委副书记、市长张文杰在部署时要求，要准确把握台风发展动态趋势，绷紧思想之弦，压实防台责任，统筹做好科学研判、前置布防、查漏补缺工作。要抓实人员转移，严防人员提前擅自返回，加强安置点服务保障，让群众安心舒心避险。要抓实风险管控，紧盯城乡危旧房、海上渔船、海塘堤坝、小流域山洪等重点领域，扎实细致落实防御措施、消除风险隐患。要抓实应急管理，加强队伍整备和力量预置，配齐配足物资和装备，以万全准备迎接防台决战。

市领导王军、陈应许、李宁、崔波参加调度和会议。

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原标题： 市委市政府召开防御13号台风“白海豚”工作视频调度会

记者：郑序 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com