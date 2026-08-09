情况有变！“白海豚”将提前登陆
8月9日，浙江省气象台首席预报员贾燕在杭州接受采访，通报台风“白海豚”最新动态。据其介绍，台风登陆时间较原预报提前，自8月7日起已对浙江产生风雨影响，预计风雨天气将持续至8月11日。气象部门已通过媒体发布预警，提醒公众做好防范应对工作。
记者采访浙江省气象台专家获悉，根据对台风“白海豚”最新登陆情况研判，目前台风移速提升到20-25公里，最大可能在玉环到椒江一带登陆，如果在温岭登陆可能提早到下午4点，如果在椒江、玉环登陆可能在下午5点。
中央气象台预计，“白海豚”将于9日傍晚至10日凌晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（38-45米/秒，13-14级，强台风级或台风级），最大可能在浙江三门到福建福鼎一带沿海登陆，登陆后向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。登陆后将深入内陆北上，减弱后的残余涡旋还将与北方降雨系统叠加，给我国东部地区带来大范围、持续性强降雨天气。
大风预报：9日至11日，东海大部及钓鱼岛附近海域、台湾以东洋面、杭州湾、浙江沿海、长江口将有9～12级大风、阵风11～14级，“白海豚”中心附近风力可达13～14级，阵风15～16级。
降雨预报：受台风本体和外围环流影响，9日至12日，福建北部、浙江、上海、江西北部、江苏、安徽、湖北中东部、河南中东部、山东中西部、河北大部、北京、天津等地先后有暴雨到大暴雨，其中浙江东部和北部、安徽黄山和大别山区、河南北部、河北南部等地部分地区有特大暴雨。上述部分地区累计降雨量100～300毫米，浙江北部和东部、安徽黄山和大别山区、河南北部等局地350～500毫米，个别点可超过600毫米。
来 源：中国蓝新闻、中国天气、浙江天气、潮新闻
记者 汪江军 俞刘
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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