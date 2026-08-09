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今年第13号台风“白海豚”在台州玉环市坎门街道沿海登陆

中央气象台 2026-08-09 17:38:00
今年第13号台风“白海豚”(强台风级)的中心已于今天(9日)下午17点30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆。

　　中央气象台发布消息称：今年第13号台风“白海豚”(强台风级)的中心已于今天(9日)下午17点30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风大14级(42米/秒)，中心最低气压为945百帕。

来　源：中央气象台

原标题： 今年第13号台风“白海豚”在台州玉环市坎门街道沿海登陆

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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