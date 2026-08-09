潮新闻 2026-08-09 17:48:48

8月9日8时起，温州发布地质灾害气象风险等级预报，红色预警覆盖47个乡镇683个防范区，其中永嘉19个乡镇、乐清18个乡镇、鹿城4个乡镇、瓯海2个乡镇、瑞安4个乡镇；橙色预警共77个乡镇617个防范区，黄色预警共54个乡镇469个防范区。

台风“白海豚”携带风雨而来，温州地质灾害防御进入关键阶段。8月9日8时起，温州发布地质灾害气象风险等级预报，红色预警覆盖47个乡镇683个防范区，其中永嘉19个乡镇、乐清18个乡镇、鹿城4个乡镇、瓯海2个乡镇、瑞安4个乡镇；橙色预警共77个乡镇617个防范区，黄色预警共54个乡镇469个防范区。

温州市资规局供图

关键节点，温州迅速开展9处疑似地表变形区域全面核查复核，专业技术人员连夜赴一线踏勘、闭环研判，对永嘉、苍南两地所有隐患点位管控到位、涉险群众全部安全转移，守住了台风防御第一道关口。

早在台风影响之初，温州已提前研判风雨叠加引发的滑坡、泥石流、地表塌陷等地质灾害风险，于8月8日17时正式启动突发地质灾害Ⅱ级应急响应，全面进入应急战时状态。截至8月8日19时，全市已超额完成“五类人员”转移任务。

资规部门技术人员在永嘉县碧莲镇鱼仓村排查隐患。温州市资规局供图

为确保指令直达基层、落地见效，温州市自然资源与规划局设立防汛防台指挥部，启用“一个平台”联合指挥体系，逐一对全市风险双控区责任人信息进行全面核对、查漏补缺，层层压实市局、区县、乡镇、村居四级责任，构建起权责清晰、调度高效、响应迅速的指挥运转体系，让每一项防御指令都能快速传导、每一处风险点位都有专人管控。

8月4日起，温州已持续滚动发布地质灾害预警预报，累计推送13条精准预警信息，严格落实“两直一白”发布机制和“叫应叫醒”到户到人制度，同步印发风险提示“三张清单”，把风险点位、防范要求、管控责任逐一明确，彻底打通预警落地“最后一米”。全域分级预警精准划分风险圈层，高风险区域重点盯守、中低风险区域常态巡查，实现差异化、精细化防控。

台风关键期，巡查力度持续加码。温州全市资规系统累计出动巡查人员1636人次、707组巡查队伍，全覆盖排查点位4495个，新增扩面排查区域19处。依托“地灾智防”数字化平台，高效完成21次实时预警巡查、40处专业监测点位处置，科技赋能，实现隐患动态清零、风险全域可控。

目前，温州全市105名“驻县进乡”地质技术人员扎根乡镇一线，现场提供地质研判、避险指导、隐患处置技术支撑；73名测绘应急人员全天候待命，53台无人机、4台倾斜摄影仪、46辆应急车辆随时备战，全方位保障空中勘察、应急勘测、抢险转运工作。

当前，台风影响仍在持续，温州自然资源和规划系统将继续紧盯动态，以最充分准备、最细致防范，坚决守牢地质灾害安全防线。

来 源：潮新闻

原标题： 温州地质灾害红色预警覆盖47个乡镇 全市加紧隐患排查

记者 王艳琼 通讯员 吴明通

本文转自：温州新闻网 66wz.com