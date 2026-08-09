台风“白海豚”过境 明天10时起高铁陆续恢复营运
潮新闻 2026-08-09 18:59:02
铁路部门计划8月10日10时起对途经杭深铁路杭州至宁波段，10日12时起对途经杭台高铁（含温玉段）、杭深铁路宁波至苍南段等线路旅客列车陆续恢复开行，更好满足旅客出行需求。
来着上铁的最新消息，根据台风“白海豚”路径变化和影响情况，铁路部门计划8月10日10时起对途经杭深铁路杭州至宁波段，10日12时起对途经杭台高铁（含温玉段）、杭深铁路宁波至苍南段等线路旅客列车陆续恢复开行，更好满足旅客出行需求。
下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速、雨量和灾害影响程度等实际，适时采取限速运行、加开列车、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行需要。广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含APP），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。
来 源：潮新闻
原标题： 台风“白海豚”过境 明天10时起高铁陆续恢复营运
记者 张帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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