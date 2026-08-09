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台风“白海豚”18点40分前后在乐清市翁垟街道沿海再次登陆

温州新闻网 2026-08-09 18:52:00
据温州市气象台消息，今年第13号台风“白海豚”的中心已于今天（9日）下午18点40分前后在浙江省温州乐清市翁垟街道沿海再次登陆。

　　温州网讯（记者 温婉）据温州市气象台消息，今年第13号台风“白海豚”的中心已于今天（9日）下午18点40分前后在浙江省温州乐清市翁垟街道沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力有13级（38米/秒），中心最低气压为950百帕。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：叶双莲审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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