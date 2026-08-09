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温州市区发布暴雨红色预警

国家预警信息发布中心 2026-08-09 19:58:20
温州市气象台2026年08月09日19时06分发布温州市区暴雨红色预警信号：受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天夜里到明天温州市区所有街道（镇）将有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。

　　温州市气象台2026年08月09日19时06分发布温州市区暴雨红色预警信号：受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天夜里到明天温州市区所有街道（镇）将有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。请有关方面注意防范。

来　源：国家预警信息发布中心

原标题： 温州市区发布暴雨红色预警

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：叶双莲审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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