温州日报 2026-08-10 08:23:00

省委常委、市委书记张振丰视频连线各县（市、区）和温州海经区指挥调度防台工作，强调要认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，发扬连续作战精神，因地制宜、高效有序开展防灾减灾、排查整治、抢险救援各项工作，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 13号台风“白海豚”于昨天17时30分前后在台州玉环坎门街道沿海登陆，随后于18时40分前后在温州乐清翁垟街道沿海二次登陆。台风登陆后，根据台风路径新变化，省委常委、市委书记张振丰视频连线各县（市、区）和温州海经区指挥调度防台工作，强调要认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，发扬连续作战精神，因地制宜、高效有序开展防灾减灾、排查整治、抢险救援各项工作，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

台风“白海豚”在乐清二次登陆后折向西南，贯穿中心城区，并持续往偏南方向移动，路线纵贯温州全市，风雨强度高、影响时间长、覆盖范围广。市委市政府连夜调度，视频连线各县（市、区），张振丰详细了解各地受影响和应对情况，并与市防指成员单位会商研判，对防汛防台和灾情处置重点任务再部署、再落实；市委副书记、市长张文杰逐一指导相关县（市、区）查漏补缺、防范风险。

张振丰指出，台风登陆不等于风险解除，各地各部门要增强“时时放心不下”的责任感，做到思想不放松、措施不降档、落实不打折，持续织密拉紧防线，高效开展灾情险情处置，最大限度降低台风造成的影响。他强调，风险研判排查要再加强，持续监测河湖库水位变化，做好山塘水库、堤防海塘等重点部位巡查防范，动态研判小流域山洪、地质灾害、城乡内涝等次生风险，对存在安全隐患区域组织群众就近向高处避险转移，把风险隐患全面排查到位、防范到位、处置到位。转移人员管理服务要再加强，加强避灾安置点建筑、电气、消防等安全检查，持续做好安置点服务保障，及时回应诉求、解决难题，以干部细心暖心换取群众安心舒心。“五停”分级管控要再加强，在科学研判基础上因地制宜、分层分类落实到位，在风雨影响未彻底消除前绝不提前降响应、撤管控、松防线。各项应急处置要再加强，高效有序组织抢险救灾，优先确保人员安全，快速抢修受损的电力、通信、供水、供气等民生保障基础设施，把灾害损失降到最低。

市领导陈应许、李宁、崔波参加调度。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府连夜调度13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com