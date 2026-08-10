温州水利 2026-08-10 19:51:00

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月10日19时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅲ级。

台风“白海豚”对我市影响进一步减弱，全市汛情总体平稳。根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月10日19时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅲ级。

当前部分江河、水库仍在高水位运行，请各地水利部门继续保持高度警惕，持续加强巡查检查，做好水利工程调度，切实做好退水期各项防御工作及灾后统计。

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原标题： 温州水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅲ级

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