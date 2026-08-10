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温州调整防台风应急响应为Ⅲ级

温州新闻网 2026-08-10 20:05:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，市防指决定于8月10日19时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。

　　温州网讯（记者 杨丽）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，市防指决定于8月10日19时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。

　　此次台风前期风雨较大，部分山体土壤含水量饱和，山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险突出，市气象部门预报，今天到明天我市部分地区仍有降雨天气过程。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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