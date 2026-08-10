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温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号

温州新闻网 2026-08-10 20:05:00
8月10日19时23分，温州市气象台将温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号。

　　温州网讯（记者 杨丽）8月10日19时23分，温州市气象台将温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号。

　　目前第13号台风“白海豚”已位于江西省德兴市境内，受其外围环流影响，预计今天夜里我市沿海海面仍有7-9级大风。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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