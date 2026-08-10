温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号

温州新闻网 2026-08-10 20:05:00

8月10日19时23分，温州市气象台将温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号。

温州网讯（记者 杨丽）8月10日19时23分，温州市气象台将温州市区台风黄色预警信号降级为台风蓝色预警信号。

目前第13号台风“白海豚”已位于江西省德兴市境内，受其外围环流影响，预计今天夜里我市沿海海面仍有7-9级大风。

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