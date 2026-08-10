温州发布 2026-08-10 20:32:00

8月10日上午，市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。

8月10日上午，市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要坚决贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，坚决杜绝麻痹思想、松懈心态，慎终如始抓好防台各项工作，把工作重心从“临战防御、避险保安”全面转向“隐患清零、设施修复、秩序恢复、补短提质”，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，奋力夺取防御台风“白海豚”的全面胜利。

在市防汛防台抗旱指挥部，市领导与市防指成员单位会商研判，并视频连线各县（市、区）和温州海经区，对下步防灾救灾工作进行再部署。市领导张文杰、张加波、王军等参加调度。

张振丰指出，台风“白海豚”环流规模超大、移动路径超长、滞留回旋时间久、风雨总量充沛、全域渗透影响深，对全市防汛防台体系是一次全方位的极限考验。面对严峻挑战，全市上下闻令而动、顶格防御，打了一场大仗硬仗。台风过境不等于风险解除，次生灾害、滞后风险、叠加风险依然处于高位。各地各部门要咬紧牙关、毫不放松，发扬连续作战精神，以“不获全胜决不收兵”的姿态抓好防台后续工作。

张振丰强调，要慎终如始、防范风险，严密防范地质灾害和小流域山洪，科学调控水库山塘，及时排清城市内涝，加强沿海区域和涉水设施管控，加快排查检修市政设施，严查积水区域漏电漏气、高空坠物、设施倒伏等隐患，全面防范安全生产风险，做到研判不能停、排查不能停、管控不能停、队伍不能散。要暖心安心、全程安全，开展避灾安置场所安全检查，强化生活物资、卫生消杀、防暑降温等服务保障，做好安全评估，确保转移的群众安心避险、安全返回。要科学研判、精准施策，在风雨影响未彻底消除前，必须做到因地制宜、研判精准、管控到位，在确保安全的前提下，结合各自实际，分级分类精准调整应急响应，安全有序恢复社会秩序和复工复产。要及时高效、处置灾情，科学调配抢险救灾力量，快速抢修基础设施，摸清灾情底数，用心用情做好救灾救助，全面开展总结复盘，确保“打一仗、进一步”。

市委副书记、市长张文杰在主持时要求，要发扬连续作战精神，细致排查地质灾害、小流域山洪等风险隐患，闭环落实管控措施，严防发生次生灾害；在确保安全的前提下，有序组织转移群众返回；坚持因地制宜、分类分级推进，尽快恢复正常生产生活秩序，夺取防御台风的全面胜利。

市领导陈应许、李宁、黄阳栩、崔波等参加会议。

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原标题： 夺取防御台风“白海豚”的全面胜利！市委市政府召开视频调度会

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