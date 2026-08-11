温州晚报 2026-08-11 08:29:00

台风期间相关市场整体运营秩序平稳，各类农副产品货源储备充足、市场价格总体保持稳定。

温州网讯 昨天，记者从浙江东日股份有限公司获悉，旗下所属各专业批发市场当天都在正常营业中，台风期间相关市场整体运营秩序平稳，各类农副产品货源储备充足、市场价格总体保持稳定。

温州菜篮子农副产品批发交易市场在台风期间正常运营，家常蔬菜品种供应充足，全市场蔬菜品类齐全。据市场运营方介绍，夏季市场蔬菜以外地调运为主，本次台风对交通运输的影响时间较短，叠加台风来临前市场提前储备的充足库存，台风并未对蔬菜上市量造成明显冲击，未来几日市场蔬菜供应将持续保持充足，价格也将维持平稳。

温州市水果批发交易市场台风期间市场照常开放运营。台风期间，交易量较平日有所回落，但整体价格保持平稳。消暑主力水果西瓜继续占据销量榜首，桃子、李子、梨、苹果、榴莲等时令水果供应充足，实现量价双稳。市场已提前做好冷库储备，可根据市场需求随时投放补充。

在水产供应端，当前市场批发交易以对虾等活鲜品类和冰冻海鱼为主。据市场负责人介绍，本次台风并未对水产产地供货和跨区域运输造成严重冲击，后续水产市场的供应和价格都将保持稳定。

针对市民重点关注的肉类供应，浙江东日旗下肉类批发市场同样实现足量保供。台风并未阻断外地白条肉入温通道，同时东日自有家畜屠宰产能可随时提供补充，后续生猪货源将持续稳定供应。

来 源：温州晚报

原标题： 温州人的“菜篮子”管够！不用扎堆抢菜

记者 陈培培 通讯员 胡彬彬 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com