温州人的“菜篮子”管够！不用扎堆抢菜
温州网讯 昨天，记者从浙江东日股份有限公司获悉，旗下所属各专业批发市场当天都在正常营业中，台风期间相关市场整体运营秩序平稳，各类农副产品货源储备充足、市场价格总体保持稳定。
温州菜篮子农副产品批发交易市场在台风期间正常运营，家常蔬菜品种供应充足，全市场蔬菜品类齐全。据市场运营方介绍，夏季市场蔬菜以外地调运为主，本次台风对交通运输的影响时间较短，叠加台风来临前市场提前储备的充足库存，台风并未对蔬菜上市量造成明显冲击，未来几日市场蔬菜供应将持续保持充足，价格也将维持平稳。
温州市水果批发交易市场台风期间市场照常开放运营。台风期间，交易量较平日有所回落，但整体价格保持平稳。消暑主力水果西瓜继续占据销量榜首，桃子、李子、梨、苹果、榴莲等时令水果供应充足，实现量价双稳。市场已提前做好冷库储备，可根据市场需求随时投放补充。
在水产供应端，当前市场批发交易以对虾等活鲜品类和冰冻海鱼为主。据市场负责人介绍，本次台风并未对水产产地供货和跨区域运输造成严重冲击，后续水产市场的供应和价格都将保持稳定。
针对市民重点关注的肉类供应，浙江东日旗下肉类批发市场同样实现足量保供。台风并未阻断外地白条肉入温通道，同时东日自有家畜屠宰产能可随时提供补充，后续生猪货源将持续稳定供应。
来 源：温州晚报
记者 陈培培 通讯员 胡彬彬 丁宁宁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
近30年首个台风中心穿过温州市中心！温州多处积水，各地连夜抢险减灾社会08-10
-
温州市区国际会展中心临时安置点：1300余名工友感受别样暖意社会08-10
-
台风“白海豚”带来更高水位 大荆分洪工程再度扛住考验社会08-10
-
你送热餐，我扫场地！水心一小安置点上演最美“双向奔赴”社会08-10
-
洞头海霞文化发展中心安置点见闻：有这些老熟人在，很安心社会08-10
-
一上午劝返百余车辆 洞头一街道女干部陈娅男：“感谢理解，一路平安”社会08-10
-
苍南社区干部“三顾茅庐”劝离九旬老太太 不久后老房子屋檐塌了社会08-10
-
灯杆突然倾倒砸向村民，温州泰顺一村支书挺身挡杆致脊椎骨折社会08-10
-
村支书用方言喊话防台，16小时播放44.8万次社会08-10
-
永嘉岩头突发积水近3米致7车12人被困 多方雨夜救援社会08-10