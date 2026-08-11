浙江天气 2026-08-11 12:42:00

今年第13号台风“白海豚”先后于8月9日17时30分和18时40分登陆玉环坎门街道（强台风级，42米/秒，945百帕）和乐清翁垟街道（台风级，38米/秒，950百帕），登陆后穿过温州城区、瑞安、平阳、泰顺，10日02时进入福建寿宁，10日05时再次进入我省，经庆元、龙泉、遂昌、江山等地，于10日12时50分离开我省进入江西上饶境内。“白海豚”大风持续时间长、累计雨量大，风雨并重，具有极端性，对我省造成较重影响。

一

“白海豚”及风雨影响特点

1.生成源地极偏东，为登陆我国最远台风

“白海豚”在距离我省6000公里的远洋生成（东经176.9度），长途奔袭，为有气象记录以来首个在日界线附近生成并登陆我国的台风。生命周期超长（已达16天），是普通台风3倍，眼壁历经五次置换，强度多次调整。

“白海豚”路径图

2.登陆后路径罕见，滞留我省长达18小时

“白海豚”与“巴威”前后相隔不到一个月，登陆玉环并二次登陆乐清。“白海豚”登陆后路径南折，在浙闽交界摆动，历史罕见。7日夜里开始影响我省，截至11日影响时间长达5天，为历史均值2倍。“白海豚”在我省穿行约18个小时，滞留时间为均值1.5倍。

3.累计降雨量极端，雨量突破多项历史纪录

受“白海豚”影响，我省持续暴雨天气，浙江东部和北部地区出现大范围大暴雨，台州、宁波中南部、温州北部、丽水东部、舟山等地特大暴雨，降雨极端性强。

8月7日20时至11日06时，全省面雨量215毫米，位列登陆我省台风过程面雨量第一位（原最大为2106号台风“烟花”191毫米）。地市较大为台州市438毫米（登陆我省台风中，突破该市面雨量纪录）、宁波市374毫米、舟山市270毫米、温州市239毫米、嘉兴市223毫米、绍兴市219毫米、湖州市213毫米。49个县（市、区）面雨量超过200毫米，其中18个超过300毫米，8个超过400毫米，较大为宁海县592毫米、三门县592毫米、临海市512毫米、椒江区453毫米、奉化区453毫米。

全省共有915个乡镇（街道）累计雨量超过200毫米（覆盖约5.15万平方公里），其中393个超过300毫米，127个超过500毫米，单站最大为三门县亭旁镇枧头村970毫米，位列登陆我省台风过程雨量第二位（第一2106号台风“烟花”余姚丁家畈1034毫米），该站日雨量617毫米突破登陆我省台风日雨量最大纪录。国家级气象站24小时雨量温岭站（425毫米）、三门站（368毫米）、临海站（284毫米）破本站历史最大纪录。

“白海豚”过程雨量图（截至11日06时）

4.大风持续时间长，实测风速在登陆台风中位列第四

受“白海豚”影响，7-10日我省约85%区域出现8级以上大风，其中沿海普遍达12～14级部分15～17级，浙北内陆地区部分10～11级。沿海10级以上大风持续76小时，12～14级大风持续65小时左右。共有8个测站观测到16级以上大风，最大为玉环鲜迭60.8米/秒（17级），在登陆我省的台风实测风速中位列第四（第一为0608号台风“桑美”68.0米/秒、第二为2609号台风“巴威”61.8米/秒、第三为1909号台风“利奇马”61.4米/秒）。

二

“白海豚”致灾强度分析

1.暴雨强度超过“利奇马”，风雨综合强度与“烟花”相当

根据“白海豚”带来的风雨强度以及影响范围等综合评估，在1949年以来登陆我省的台风中，属于特重影响台风，暴雨强度超过1909号超强台风“利奇马”，风雨综合强度与2106号台风“烟花”相当。

2.浙江东部34个县（市、区）致灾强度为“特强”

根据《台风灾害影响分级规范》对“白海豚”风雨影响强度进行综合评估，除浙中西部地区外，其它大部地区致灾强度为“特强”或“强”，其中三门、宁海、青田等34个县（市、区）为“特强”，嘉善、余杭、泰顺等36个县（市、区）为“强”。

“白海豚”风雨致灾强度评估图

来 源：浙江天气

原标题： 台风“白海豚”气象评估——过程面雨量位列1949年以来登陆我省台风第一位

本文转自：温州新闻网 66wz.com