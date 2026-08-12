温州晚报 2026-08-12 08:28:00

记者昨天从市文化广电旅游局了解到，全市85家A级景区已依次有序开放，但涉水、涉空、涉崖游览项目仍需评估安全后方可开放。

温州网讯 随着今年第13号台风“白海豚”减弱为热带风暴并远离温州，记者昨天从市文化广电旅游局了解到，全市85家A级景区已依次有序开放，但涉水、涉空、涉崖游览项目仍需评估安全后方可开放。

乐清雁荡山景区已于昨天10时正式恢复对外开放。充沛的降水让雁荡山呈现壮阔景观：山涧溪流暴涨，大龙湫瀑布气势磅礴，吸引不少游客前来打卡。雁荡山管委会提醒，受持续降雨影响，山路湿滑，游客观瀑时切勿过于靠近；景区内的灵岩飞渡、大龙湫飞车及方洞缆车等项目仍处于暂停状态，需待安全评估后再开放。

洞头区鹿西、中屿、仙叠岩、韭菜岙沙滩及海霞军事文化园已于昨天陆续恢复开放。望海楼景区正加紧设施维保，计划于今天开放；半屏山景区因倒伏苗木清理难度大，预计明天迎客。

市区江心屿，因岛上树木密集，倒伏情况较多，加之大型机械进出不便，目前工作人员正加班加点清障，今天可对外开放。

温州园博园同样于今天上午迎客。

文成百丈漈景区须在台风应急响应全面解除后方可开放；永嘉楠溪江景区正在加紧清理修复，具体开放时间待定。

市文化广电旅游局提醒，此次台风降雨量较大，山体土壤含水量处于高饱和状态，极易发生山体滑坡等次生灾害风险，游客需严格遵守景区规定，服从景区管理，远离陡坡、未开放区域及临水危险地带。对于热衷户外的游客，建议暂缓参与溯溪等涉水项目，确保出行安全。

来 源：温州晚报

原标题： 全市85家A级景区陆续“重启” 涉水涉空涉崖游览项目暂缓开放

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com