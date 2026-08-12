温州日报 2026-08-12 08:28:00

风走了，问题还在。窗户为什么会倒？抖得厉害要不要紧？窗台冒水到底是怎么回事？台风过后，该查哪里、怎么修？记者带着这些问题，采访了温州市建筑学会学术委员会副主任王晓忠。

温州网讯 台风“白海豚”呼啸远去，风雨渐歇，但许多温州人的心还悬在那一扇扇落地窗上。

此前“巴威”台风中，丽岙街道白门锦园一段封窗被整扇“推”倒的视频，一夜播放量破十万，评论区里满是“我家也在抖”“整夜没敢睡”的共鸣。这次“白海豚”过境，七都郑女士家的大落地窗在风里抖得像鼓面，全家人跟着心惊肉跳了一整晚。社交平台上，“毛巾堵水”的视频更是刷了屏，有人苦笑留言：“温州人有自己的亚特兰蒂斯。”

怕窗户掉、怕窗户抖、怕窗户冒水——这三个“怕”，几乎成了台风天里温州人的集体焦虑。风走了，问题还在。窗户为什么会倒？抖得厉害要不要紧？窗台冒水到底是怎么回事？台风过后，该查哪里、怎么修？记者带着这些问题，采访了温州市建筑学会学术委员会副主任王晓忠。

窗户为什么说倒就倒

视频截图

白门锦园整扇封窗不是部分碎裂脱落，而是玻璃连带窗框一起，轰然朝屋里“拍”了进来。王晓忠看了视频分析后判断，这套封窗最致命的问题在于没有搭建龙骨。他解释，目前温州市场成熟的大型封窗方案，都会根据外窗大小和区域风压进行专项计算，在铝材框架基础上增设大型龙骨作为受力支撑。而这套倒下的封窗，他猜测应是十多年前的产品。当时温州封窗技术尚不成熟，商家往往套用小窗图纸施工，根本未考虑大面积外窗的抗风需求。

此外，铝材壁厚也是一道硬门槛。王晓忠表示，浙江省工程建设标准《铝合金建筑外窗应用技术规程》（DB33/T 1064-2021）明确要求，外窗主型材主要受力部位壁厚应不低于1.8毫米。但市面上不少商家仍在大量销售1.4毫米型材，这种规格对小尺寸固定窗尚可，一旦用在大面积落地窗上，抗风能力便大打折扣。差了这0.4毫米，窗框在风中的变形量相差将近一倍。

安装环节同样隐患重重。窗框靠膨胀螺栓打入墙体固定。按规范要求，螺栓间距不超过50厘米，从实践经验来看，每颗螺栓入墙深度须保证至少5厘米，才能在大风中提供足够的锚固力，但部分施工队偷工减料，打浅了、打少了，台风一来螺栓从墙体脱出，窗户自然失控。

窗户抖得像打鼓，要紧吗

郑女士家落地窗的剧烈震颤，在专家看来并非“吓人而已”，而是危险信号。

王晓忠解释，这叫“风致振动”——风压过大导致外窗发生弯曲变形。目前，新建住宅流行的大落地窗，多采用“6+12+6”中空玻璃（两层6毫米玻璃夹12毫米中空层）。然而，这仅是基础配置，并非万能方案。当单块玻璃面积超过3平方米时，必须进行风压专项计算，根据需要升级至10毫米甚至15毫米的加厚配置。

6毫米外窗玻璃在台风中会弯到什么程度？王晓忠表示，肉眼看到的“抖动”，其实已是玻璃弯曲变形超出安全范围，边缘密封胶条正被反复拉扯撕裂。若风力再增强，要么玻璃自爆，要么胶条撕开开始漏水。

窗台冒水，到底怎么回事

台风期间，网友用毛巾、用塑料袋堵窗台水的视频刷屏本地朋友圈。与此同时，也有住户晒出自家滴水未进的窗户，引得网友纷纷留言：“求厂家！”“求安装师傅联系方式！”

同样是关着窗，为何有人安然无恙，有人家里“水漫金山”？

王晓忠指出两个原因。

第一是排水孔“虹吸倒灌”。窗框设有排水孔，用于排出轨道积水，常规雨天水靠重力外流。但台风天室外风速极高，强风直接灌入排水孔，把排水腔内的积水连同雨水一起“吹”回室内——窗台下沿就这么开始“冒泉眼”。这是物理现象，不是窗户质量差，而是排水系统未考虑台风天工况。

第二是安装缝处理不当。王晓忠提到一个关键点：平开窗因结构原因，气密性天然优于推拉窗，推拉窗的漏水问题更难解决。而无论哪种窗型，窗框与墙体之间都有安装缝，正规工艺使用专用填缝剂，固化后密实不透水；但不少施工队为省钱省事，用普通发泡胶填充。这种材料看似方便，一年半载后热胀冷缩便与墙体产生微裂缝。台风一来，雨水被风压硬生生挤入裂缝，从墙体渗进室内，看着也像窗台冒水。

台风走了，该干点啥

风停不等于万事大吉。王晓忠建议市民趁这段时间做一次简单自查：

看窗框有无变形、弯曲，开关窗是否顺畅；看玻璃边缘有无细微裂纹，一旦发现裂纹，立即更换；试锁点能否锁紧，关窗后推拉检查有无明显晃动；观察窗外侧结构胶有无开裂、起鼓，胶条有无硬化或断裂。

他同时提醒：封窗不是越大越好。大面积外窗对型材、龙骨、安装工艺的要求呈几何级上升，需经专业计算方能确定方案。市民如有封窗需求，务必选择具备资质的正规厂家，切勿图便宜找街边无证加工店。

来 源：温州日报

原标题： 怕掉、怕抖、怕冒水！专家拆解台风天温州人的窗户焦虑

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com