台风过境 温州交通运输系统全速推进抢通保通工作

温州日报 2026-08-12 08:46:08

台风“白海豚”过境，全市交通运输系统第一时间开展抢通保通工作。前天下午6时起，温州市全部高速公路恢复通行，所有高速收费站恢复运营。昨日10时起，温州市本级城区公交线路全部恢复运营，包括山区、临水临崖、跨县域等线路。

温州网讯 台风“白海豚”过境，全市交通运输系统第一时间开展抢通保通工作。前天下午6时起，温州市全部高速公路恢复通行，所有高速收费站恢复运营。昨日10时起，温州市本级城区公交线路全部恢复运营，包括山区、临水临崖、跨县域等线路。

高速抢通，是一场与时间的赛跑。8月9日22时53分起，市交发集团运营公司抢修队伍便赶赴辖区高速各隐患点位开展全方位清障抢修工作。黑暗中，抢险车辆灯光闪烁，成为暗夜里最温暖的“引路光”。特别针对泥石流塌方等重大险情点，抢险人员第一时间开展路面淤积泥沙清理，搬除冲落的石块，迅速垒高路侧沙袋，开挖沟渠，并组织技术人员现场检测，争分夺秒抢修受阻路面。运营公司累计投入抢修队伍74支、抢修人员510人、巡查车辆75辆，抢修受损防眩板13400余片、防眩板支架2500个、清理倒伏树木近360余株，完成623公里道路全域清扫。经过7个多小时连续奋战，前天清晨6时，所辖高速已具备通行条件。

城区交通在台风过境后有序恢复。8月10日上午8时，城区出租车、网约车恢复运行；上午10时起，市本级城区公交线路陆续恢复运营。温州城区北口大桥、南口大桥、七都大桥等主要桥梁均已恢复通行。温州轨道交通S1线、S2线于14时起逐步恢复正常运营。金温铁路、温州高铁于8月10日12时起陆续恢复开行。

普通国省道已全部完成抢通工作。据市公路与运输管理中心统计，本次台风共造成鹿城、龙湾、洞头、乐清、瑞安、永嘉、文成、泰顺等8个县（市、区）9条国省道，累计19个点位出现通行受阻问题。其中，乐清市、永嘉县受灾较重，多处塌方、树木倒伏导致通行受阻。面对险情，全市公运养护条线迅速响应。截至发稿，曾因路面积水、塌方及边坡滑塌风险而中断或实施管控的普通国省道已全部恢复通车。

天灾无情人有情。台风期间，受全线封道影响，数辆货车滞留在高速沿线，甚至有部分司机一整天未曾进食。“本来以为要再饿着肚子熬一整夜，没想到你们想得这么周到。”一名滞留在荆谷收费站的货车司机接过站内工作人员提供的面包、泡面等应急物资时感激地说。甬台温高速温州、苍南等服务区也为滞留司乘送上热饭、泡面与饮用水，守护往来旅客安全。

来 源：温州日报

原标题： 交通：加速抢通保通

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com