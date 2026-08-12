温州日报 2026-08-12 08:47:31

台风“白海豚”过境后，温州城市生产生活秩序稳步复苏。8月10日，记者走访市现代集团旗下各大市场获悉，当前全市蔬菜、肉类、水产、粮油等民生必需品货源充足、渠道畅通、价格平稳，市民采购秩序井然。

温州网讯 台风“白海豚”过境后，温州城市生产生活秩序稳步复苏。8月10日，记者走访市现代集团旗下各大市场获悉，当前全市蔬菜、肉类、水产、粮油等民生必需品货源充足、渠道畅通、价格平稳，市民采购秩序井然。

作为浙南闽北农副产品集散枢纽，瓯海娄桥东日智慧农批物流园承担着全市“菜篮子”的源头供应重任。台风过后，园区交易秩序快速恢复，当前，蔬菜日上市量稳定在2700吨左右，综合均价3.4元/公斤，较台风前略涨，但品种齐全、供应充裕。据蔬菜市场负责人介绍，虽然夏季以销售外地蔬菜为主，但台风对交通影响短暂，加之提前备货，未来几日上市量无虞，价格预期平稳。水果交易区内，西瓜持续热销，桃子、李子、梨等时令果品价量平稳，市场日交易量近1300吨，个别产地虽受高速短暂封道影响有所下降，但随着交通恢复，供应将于今明两日回归正常；水产市场交易秩序井然，活鲜以对虾、河虾为主，冻品储备充足，价格稳定；肉类供应保障有力，白条肉均价15.22元/公斤，日交易量126吨，外地白条肉调入未受影响，本地屠宰产能有效补充，可充分保障市民需求。

城区各农贸市场保供形势整体平稳。现代菜篮子旗下各农贸市场的生鲜摊位上货品充盈，蔬菜、肉品、水产等品类齐全，未出现明显缺货断货情况。价格监测显示，小青菜、包心菜、猪腿肉、对虾、带鱼等刚需民生菜品售价与平日基本持平。为严防台风后哄抬物价，温州菜篮子集团每日对所辖农贸市场、53类民生生鲜开展常态化价格监测，动态把控物价走势，切实稳住民生物价基本盘。针对部分市民出行不便的实际困难，大南门、南浦、黎明、上田、新田园、黄龙、生态园等7家农贸市场已全面上线“阳光菜场”平台，市民通过淘宝闪购APP或美团外卖商超板块即可线上下单、配送到家。

粮食供应同样底气十足。市粮食产业集团提前启动应急保供预案，组建20辆应急运输车队、总运力200吨，确保粮油物资快速调配、精准配送。目前，粮食中心市场、浙南农副市场米面粮油现货库存超8000余吨，品类齐全、储备充裕，可随时投放市场补充供给。

来 源：温州日报

原标题： 灾后恢复 “菜篮子”“米袋子”货足价稳

记者 邓帆慧 通讯员 现代宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com