温州日报 2026-08-12 08:48:52

台风过后，温州保险业火速启动查勘理赔、应急救援专项工作，全力打通灾后理赔复产“快车道”。

温州网讯 台风过后，温州保险业火速启动查勘理赔、应急救援专项工作，全力打通灾后理赔复产“快车道”。本次台风灾情覆盖面广、受灾主体多元，截至昨天14时，全市保险业累计接收车险、企财险、农险等各类台风受灾案件9289件，惠及14333个受灾主体，整体查勘完成率达88.22%，预估理赔金额超1.2亿元。

台风期间，瓯北街道黄女士的私家车被高空花盆砸中，车前挡风玻璃碎裂、车顶严重变形，雨水灌入车内造成二次损毁。太保产险温州分公司工作人员通过线上远程快速核实事故全貌，即刻开启台风理赔专属绿色通道。同时，工作人员安排维修厂，加急安排拖车转运。从报案到车辆顺利送修，再到案件全额赔付结案，用时仅仅15个小时。

“保险服务又快又暖心，实实在在解决了我的燃眉之急！”黄女士对此连连称赞。在全市数千起车辆理赔案件中，这样极速、暖心的服务并非个例，截至昨天14时，全市8002辆台风受损车辆中，已有7177辆完成查勘核验，查勘率高达90%，预估理赔金额突破6443万元。

“种地15年，技术上的难题我都能咬牙攻克，但极端天气带来的灾害，真的让人束手无策。”深耕农业15年的永嘉飞雪农场负责人潘飞雪，这次遭遇了台风带来的沉重打击。

飞雪农场是永嘉规模最大的大棚种植户，此次台风中，50多亩农作物不同程度受灾，11亩种植大棚被狂风损毁垮塌，园内葡萄等特色水果大面积绝收，新鲜葡萄损失超4000斤。人保财险永嘉支公司联合县农业农村局工作人员第一时间赶赴农场受灾现场，指导农户开展灾后复产工作。经现场精准核验，该农场受损大棚及农作物预估损失超14万元，人保财险预赔付4.2万元，用及时到账的理赔资金，为农场灾后修缮复产、减少损失送上“及时雨”。

据统计，全市农业保险已累计接到灾情报案215起，受灾农田覆盖面积达5566亩，目前，已完成212件农田的查勘核验工作，预估理赔金额超698万元，全方位为温州农业生产保驾护航。

为最大限度提升理赔效率、兜牢民生保障底线，助力全市快速恢复生产生活秩序，温州保险业全面落实全省统一便民举措，推出“三免、三简、三开通”九项暖心服务。针对所有受灾群众及受损财产，实行免现场查勘、免限时报案、免应急救援费，大幅降低理赔门槛，让群众少操心；精简理赔单证、简化审核流程、简化资金垫付环节，层层压缩理赔耗时，让赔付快落地；开通便民代办服务、7×24小时全天候报案通道、大灾专属绿色通道，确保所有灾情案件优先受理、优先审核、优先办结。

来 源：温州日报

原标题： 灾后恢复 保险理赔超1.2亿元

记者 林迎颖 通讯员 张菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com