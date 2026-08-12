温州日报 2026-08-12 09:03:40

面对台风考验，温州公安机关闻令即动、全警动员，累计投入警力40738人次，协助转移安置群众27.37万人次，看护管理避灾安置点群众9.35万人次，排查整改风险隐患247处，高效处置涉台风警情1976起，成功救助遇险群众1379人。

温州网讯 风雨虽歇，救援不止。

今年13号台风“白海豚”来势汹汹，不仅雨量突破多项历史纪录，且在温州境内停留时长近8小时，风雨强度高、影响时间长、覆盖范围广。

面对这场严峻考验，温州公安机关闻令即动、全警动员，累计投入警力40738人次，协助转移安置群众27.37万人次，看护管理避灾安置点群众9.35万人次，排查整改风险隐患247处，高效处置涉台风警情1976起，成功救助遇险群众1379人，有力保障了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

闻风而动 与台风赛跑

8月10日上午，龙湾海滨街道一处石桥被洪水冲垮，一对夫妻被困桥对岸，被困男子腿部有疾、行动不便。龙湾区公安分局海滨派出所民警黄鹏迅速出警，联动消防架设救生梯，将两人转移至安全区域并送回家中。

同日上午，永嘉县公安局枫林派出所接到求助——一名血透病人急需送医，彼时高速、国道、省道全线封闭。民警金成杰紧急申请绿色通道，主动驾车、安排警车引路，将病人安全送达医院。

架梯救人、开辟通道，这是台风登陆后温州公安坚守一线的真实写照。

自我市启动防台应急Ⅰ级响应以来，温州公安迅速激活防汛防台应急抢险“1365”指挥体系，全市3532个重点安置点、风险隐患点全部纳入“指挥一张图”平台。

全市公安机关完善“市特警突击队+县机动队+所应急组”抢险救援体系，统一编组救援突击队1478人，在偏远山区和重点区域前置55支队伍、640名警力。应急救援“物资一本账”全面启动，809辆应急车辆、94艘救生船艇、190架无人机提前调试就绪，近1.84万件（套）救生物资根据风险等级优先调拨至山区、海岛等薄弱区域。

智慧赋能 风暴中护民安

在此次抗台救援中，全市公安机关依托“智慧110”协同作战机制与一体化合成作战中心，发挥了重要作用，以科技手段为一线救援精准导航，让每一次逆行都有“智慧之眼”守望。

8月9日，一体化合成作战中心通过视频巡查发现一名女子徒步进入海经区一封闭大桥桥面，立即指令就近警力赶赴现场，仅用10分钟便将被困女子救回。在瑞安，一名七旬老人走失，警方启动“智慧110”协同作战机制，多个派出所线上联动、共享轨迹，通过公共视频精准锁定老人行进路线，民警弃车徒步，在河岸边找到身体发冷的老人并安全送回。在洞头，台风导致灵霓大堤临时交通管制，一名急需治疗的孩子被困途中，洞头公安立即启动应急救援预案，民警在12级大风中穿越风雨，将孩子顺利送达。在永嘉县岩头镇，短时强降雨导致路面积水超过2米，多辆汽车涉水熄火，巡特警与派出所联动救援，将被困的7辆汽车、12名群众全部转移。在乐清市磐石镇，民警施亨浩巡查中发现两位老人在滩涂收拾渔具，此时正值涨潮，他与同事将老人护送回岸上后，又折返滩涂帮老人取回渔具，上岸时浑身沾满淤泥。

据统计，抗台期间温州公安成功处置涉海涉水风险132起、劝离群众167人，依法处置谣言6起。哪里有险情，指挥调度就指向哪里，智慧巡查就覆盖到哪里。从视频巡查的“秒级发现”到“智慧110”的多警联动，科技的触角让救援跑出了“加速度”，也让群众在风雨中多了一份安心。

来 源：温州日报

原标题： 智慧为眼，初心为舵，温州公安全力防御台风“白海豚”

让群众在风雨中多一份安心

记者 杜一川 通讯员 翁一芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com