温州日报 2026-08-12 09:25:38

台风影响减弱、作业条件具备后，海关关员迅速回到监管一线，针对积压货物开启预约通关、加急验放通道，通过快速验核、快速放行，推动滞留货物尽快流转。

温州网讯 8月10日上午，随着一辆装载着货值达23.3万元牛皮革的货车缓缓驶出温州综合保税区，台风“白海豚”过境后综保区首票保税料件顺利放行出区。与此同时，一批近7000元的唇彩美妆货物完成二线调拨入区核注清单审核，顺利入区仓储，综保区供应链流转作业同步恢复。

“这批牛皮革是下游加工厂早就定好的生产料件，台风一来，出区安排就暂时搁置了。”浙江远洋国际货运有限公司相关负责人林朝辉说，台风刚过，海关便主动联系企业对接收放行安排，“货第一时间出了区，我们悬着的心也落了地。”

同日下午，在温州港状元岙码头，一批货值超34万元的市场采购贸易出口货物经现场海关查验合格后，迅速装入集装箱，随即被吊装上国际货轮，即将启程前往菲律宾。这是台风“白海豚”过境后，温州口岸首批完成海关监管并顺利登船离港的出口货物。

“今天天气刚稳，海关就主动联系我们，问积压了多少票、箱子在哪里，心里一下子就踏实了。”温州市新温通供应链有限公司报关经理李燕真说。

市场采购贸易货物种类多、拼箱杂，客户催得急。台风来临前，企业最担心的就是船期延误，“如果赶不上船，不仅影响后续安排，还可能面临违约。”李燕真说。

企业的担忧，海关提前想到了。

台风预警期间，温州海关提前摸排待查验货物和集装箱滞留情况，动态掌握企业诉求，制定通关保障方案。台风期间保持24小时值守，持续关注口岸运行情况和企业诉求。

台风影响减弱、作业条件具备后，海关关员迅速回到监管一线，针对积压货物开启预约通关、加急验放通道，通过快速验核、快速放行，推动滞留货物尽快流转。

“多亏了海关这种‘无缝衔接’的作业模式，有力保障了温州口岸的物流链稳定，也增强了我们港口的竞争力。”温州港集团有限公司相关负责人表示。

来 源：温州日报

原标题： 首票保税料件出区 首批出口货物装船离港

温州口岸迅速恢复运作

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com