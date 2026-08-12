爱心接力卖掉2000多斤“幸存”的葡萄…… 许多普通人默默和你一起扛过风雨

温州晚报 2026-08-12 09:30:53

近日，台风“白海豚”影响温州，风雨虽急，人心更暖。台风期间，许多普通人挺身而出，一次次“搭把手”的善举，一次次爱心接力，让风雨中的温州，温暖而有力量。

温州网讯 近日，台风“白海豚”影响温州，风雨虽急，人心更暖。台风期间，许多普通人挺身而出，一次次“搭把手”的善举，一次次爱心接力，让风雨中的温州，温暖而有力量。

爱心接力卖掉2000多斤葡萄

“这两天已经卖了2000多斤葡萄，太好了！”鹿城区藤桥镇潮济村的葡萄园里，藤桥果留香葡萄专业合作社负责人、果农吴师傅握着手机，声音里终于有了笑意。屏幕上的订单还在不断涌入，一条接一条，让他连日紧悬的心稍稍松了些。

可就在两天前，台风“白海豚”裹着狂风席卷而过，18亩葡萄大棚轰然坍塌。近2万斤已成熟的葡萄被压在棚架之下，所幸果实完好，但棚体垮塌后只剩半人高的空间。

“葡萄已经全熟了，最多只能扛三四天。要是高温一来，闷在大棚里，全得烂掉。”吴师傅心疼地说，这是他整整一年的心血，眼看到了收获的节骨眼，却遇上了这样的天灾。

灾情发生后，藤桥社区党总支第一时间组织动员。党员志愿者们冒雨钻进坍塌的大棚，小心翼翼地将一串串完好的葡萄剪下、装筐。一场与时间赛跑的“爱心助农”行动同步在线上展开。一条条团购接龙在微信群中跳动，朋友圈里满是“帮帮果农”的暖心转发。

“给我50箱，我来帮你卖！”鹿城区山福镇“乡村CEO”金智婉也赶来帮忙“吆喝”。作为一名农村集体经济经理人，金智婉平日里就通过短视频带货、文旅推介等方式服务乡村。这次她专程来到果留香合作社，用镜头记录下葡萄的品质与果农的困境，通过自己的平台向更多网友推介这批爱心葡萄。

市民张女士特地来到合作社采购葡萄，她告诉记者：“看到新闻里说果农受了灾，这葡萄又大又甜，品质特别好，买一点既能献一份爱心，又能吃到这么好的葡萄，很有意义。”

“感谢大家帮忙，没想到会有这么多好心人，这是帮了大忙啊。”吴师傅告诉记者，截至目前，通过媒体宣传和镇政府牵线搭桥，当地各企事业单位、爱心人士已团购葡萄超过2000斤，订单仍在陆续增加中。

有意购买葡萄的市民、企事业单位可拨打吴师傅电话咨询详情：18968797709。也可导航搜索“泽雅水果采摘”，亲临现场体验采摘。

碰到了就应冲上去

近日，在鹿城区西城路，一场突如其来的险情牵动了所有人的心。当天上午，台风“白海豚”虽未登陆，但市区已经刮起大风，一栋居民楼四楼的一块气窗玻璃被整块吹落，砸中了楼下路过的六旬阿婆。老人头部顿时血流如注，蹲坐在地，她的老伴在一旁急得手足无措，嘴里反复念叨着赔偿的事。

危急关头，一个身影没有丝毫犹豫地冲上前去。他是温州市冬泳协会的会员胡相同，当时正好买菜路过。“我看到阿婆头上血一直在流，什么都没想，就上去了。”胡相同回忆道。他在老人身旁，弯着腰用毛巾紧紧按压住伤口，同时冷静地吩咐围观群众：“快打120！再打110！”

等候救护车的七八分钟里，胡相同始终守在老人身边，直到医护人员赶到，他协助将老人抬上担架，才默默离开。

事后，他救人的画面被路人拍下发到网上，迅速在本地微信群和抖音上传播开来，大家纷纷为这位“平民英雄”点赞。面对赞誉，胡相同只是朴实地摆摆手：“碰到了，帮一把，是应该的。”

苍南老板送出5000个馒头

这几日凌晨两点多，当大多数人还在睡梦中时，苍南“五口馒头”店主陈耀已经摸黑起身，和面、发酵、蒸制，赶制出几百个热乎乎的手工馒头，赶在早餐前送往苍南灵溪镇的避灾安置点。

这已不是他第一次在台风天做这件事了。上一次台风“巴威”过境时，这位90后返乡创业青年曾跑了十几个安置点，送出四五千个馒头。在安置点人群中，他特意绕到老人面前叮嘱：“这些是没额外放红糖的，可以吃得放心点……”

为什么会想到送馒头？陈耀的回答很短，却让人心头一紧：“想起以前了。”

2006年，陈耀12岁，生活在苍南县赤溪镇海边。那年8月，台风“桑美”来袭，通讯中断、无处可避，全村人只能抱团躲进相对低矮的老房子里，就那么扛过去。“那时候大家也没做什么准备，吃不上饭。”如今，避灾安置点安排得妥妥当当，社会各界爱心人士纷纷伸出援手。

“小时候台风天饿过肚子，现在不会饿肚子了，但想让大家吃得更暖一点。”陈耀说，“我刚返乡创业不久，台风天帮不了什么大忙，就尽自己的力量做点热腾腾的早餐给大家吃。”

妻子清清嘴上不说支持，却在一个个凌晨陪他一起帮忙。第一次送馒头时，陈耀坦言妻子起初并不完全赞同。“她说你能力有限，一下子要做这么多，没人手，生意刚起来，客户那边还要推掉……”但陈耀认定了的事，说干就干。“我做了，她还是陪着我凌晨起来忙活。”陈耀说，员工们也愿意加班帮忙。

这次台风期间，孩子无人照顾，陈耀干脆把三个女儿带在身边。十岁的大女儿带着两个妹妹，一起帮爸爸打包馒头。“大的带小的，三姐妹相互照应。”陈耀说得随意，却让人动容。

记者问陈耀，以后台风天还会不会继续送？他没有犹豫：“既然想到这个事情，就必须做。”台风远去，店里的生意并没有因为台风而冷清——风雨过后的周一，订单一下子多了起来，回头客们用一次次下单回应着这份朴素的善意。从当年躲在老房子里挨饿的少年，到如今凌晨起来为陌生人蒸馒头的店主，陈耀用最平凡的方式完成了一场跨越20年的温情接力。

像这样的温暖之举还有很多。在鹿城仰义新街口，一棵行道树被狂风拦腰吹断，横在路中央，阻碍了交通。一位头戴安全帽的热心市民冲进滂沱大雨中，独自一人奋力拖拽着粗重的树干，一点一点将其挪向路边。这段视频在温州晚报视频号上获得了近20万浏览量，网友们动情地留言：“你就是我的超级英雄！”“感谢你守护了温州，温暖了温州。”

台风会过去，但人与人之间的联结不会断。这些善举的“余温”还在延续，大家以朴素的行动告诉世界：在温州，有一种力量叫“我们都在”。

来 源：温州晚报

原标题： 爱心接力卖掉2000多斤“幸存”的葡萄…… 许多普通人默默和你一起扛过风雨

记者 许雅晶 张嫣彬 林邦彦

本文转自：温州新闻网 66wz.com