温州晚报 2026-08-12 09:39:42

台风“白海豚”来袭，永嘉普降暴雨，楠溪江水位暴涨，多处路段被淹、人员被困。永嘉县消防救援大队三级消防长乔公师连续作战16小时，先后完成6起水上救援，在湍急激流与暴雨险情中成功救出8名被困群众。

温州网讯 台风“白海豚”来袭，永嘉普降暴雨，楠溪江水位暴涨，多处路段被淹、人员被困。永嘉县消防救援大队三级消防长乔公师连续作战16小时，先后完成6起水上救援，在湍急激流与暴雨险情中成功救出8名被困群众。

凌晨低洼路段突然涨水 推艇救走救护车上5人

8月10日凌晨1时多，暴雨如注，永嘉县消防救援大队南城站接到紧急电话求助，称上塘河岙村一辆转运病人的救护车开进村口低洼道路，车辆进水无法启动，车上5人全部被困在积水中。

乔公师带队赶往现场。河岙村紧邻楠溪江，低洼路段最深积水达到一米，雨水裹挟泥沙让水体十分浑浊，水下坑坑洼洼，沉积的杂物更是无法看清，而积水还在不断上涨中。

“我带着两名队友，一起划着橡皮艇靠近救护车，幸好后门还可以打开，里面有5个人，一位躺着的虚弱老人，还有两名陪护的亲属以及一名医护人员和一名驾驶员。车里的积水已经漫过了乘员脚踝，他们的脸都吓白了。”乔公师回忆。

乔公师给车上5人穿戴好救生衣，再慢慢搀扶对方依次登上橡皮艇，然后带着两名队友在水中推着橡皮艇往浅水区走。

当时，疾风骤雨一刻不停，乔公师和队友没办法看清前面的路，只能依靠路边树木、房屋轮廓辨认大致方向。

“最怕脚下打滑，水位快到腰部了，流速越来越快，我们推着橡皮艇一步步往前走，一共200米左右的路段，我们用了近8分钟才脱险。”乔公师说，后来，另一辆救护车赶来将患病老人和配合亲属接走，他们送医护人员与驾驶员前往医院。

江水汹涌封住大桥 逆流驾艇救下被困老人

四个多小时后，上塘的李浦大桥周边又出现险情。这座大桥就在楠溪江上，那一带水位暴涨，通往李浦村的进村路完全被积水覆盖，横向水流冲击力极强，行人根本无法通行。

一名六七十岁的村民骑着电动三轮车途经此处，误入积水路段后无法进退。积水淹到老人胸口，他只能死死攥住三轮车车架，路人发现后立刻报警。

这片水面横向水流冲击力极强，橡皮艇直线行驶很容易被水流冲偏导致翻艇，水面还漂浮着树枝、彩带等杂物，一旦缠绕螺旋桨就会导致小艇失去动力。

闻讯赶来的乔公师和两名队友轻装登上橡皮艇，调转艇头开足马力逆流前进，一路上小心翼翼避开各类漂浮障碍物，慢慢靠近被困老人。

两人合力将老人托举送上橡皮艇，穿好救生衣后顶着水流返回岸边。就在这次救援收尾时，桥面上一对年轻男女焦急向他们挥手求助。

乔公师立即驾驶橡皮艇，顶着湍急水流靠近桥面，把两人送到村内安全地带。

这两人解释，他们之前见雨势减弱，以为台风已经过去，就打算过桥回家照顾长辈，没想到还没过桥就遭遇水位暴涨，被困在桥面上无法离开，眼见水位越来越高，两人急得跳脚，所幸遇到了乔公师。

16小时不停接警出警 救援任务全部顺利完成

从8月9日晚上9时到次日下午1时，16个小时里，乔公师连续作战，有时刚回站里还没来得及喝口热水，下一起警情又来了，按他的话说，自己身上的衣服就没干过，几乎是一直“泡”在水里。

他介绍，台风刚开始影响辖区时，出警任务大多是清理倒伏树木，检修故障线路，疏通堵塞道路。随着雨势越来越大，江水漫上路面，水上救援的求助警情接连不断。

乔公师是山东聊城人，出生于1992年，2009年加入永嘉消防队伍后，多次参与抗台，已经积累了不少经验。得益于和队友默契的配合与准确的战术选择，他们每次都平安无事，自己只有腿部有几处瘀青，救援任务全部顺利完成。

乔公师介绍，从2020年开始，他便与队友长期参加水域救援专项训练。浑水辨认路线、急流操控小艇、规避水下障碍、水上人员转移等科目，他们反复练习了多年。正是日复一日的专业训练，让他们能够在暴雨积水的复杂环境里，冷静处置各种高难度的救援任务。

来 源：温州晚报

原标题： 连续鏖战16小时 他从急流中救出8条人命

记者 叶雄伟 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com