温州晚报 2026-08-12 09:35:30

台风“白海豚”正面侵袭乐清。乐清市消防救援大队城东站副站长曾嘉辉连续48小时坚守岗位、带队出战，累计出警25次，完成高空排险7起，涉水转移被困人员3名，安全疏散群众34人，连续处置多起突发险情，全力守护辖区群众安全。

温州网讯 台风“白海豚”正面侵袭乐清，持续强降雨与狂风引发城市内涝、高空构件破损、道路中断等各类险情。乐清市消防救援大队城东站副站长曾嘉辉连续48小时坚守岗位、带队出战，累计出警25次，完成高空排险7起，涉水转移被困人员3名，安全疏散群众34人，连续处置多起突发险情，全力守护辖区群众安全。

暴雨致城区内涝

涉水营救多名被困市民

曾嘉辉介绍，本次台风降雨集中、雨势迅猛，乐清城区多处低洼路段积水快速上涨。积水区域水下路况复杂，暗藏漏电、深坑等不确定风险，水域救援难度和压力极大。

8月10日上午8时许，乐清城区玉箫路与纬一路交叉口大面积积水，一辆电动轿车涉水通行时电路短路，车辆停在积水中无法移动。车内一名男子带着年幼女儿被困现场，孩子受风雨积水环境影响，情绪紧张、不断哭闹。

接警后，曾嘉辉带队迅速赶赴现场。救援人员先利用漏电探测仪对整片积水区域排查检测，确认无漏电隐患后，才稳步蹚水靠近被困车辆。他先将小女孩抱出车外，耐心安抚情绪，护送至消防车上避险，随后引导男子安全撤离积水区域。考虑到路面尚未恢复安全通行条件，消防员专程将二人送至男子工作的卫生院。

当日上午11时许，乐清城区清东路高速桥洞处再次发生险情。短时强降雨导致桥洞水位快速抬升，一名女驾驶员驾车途经此处，车辆在深水区域熄火。积水迅速漫至方向盘位置，水压抵住车门无法开启，女子被困车内，不敢贸然下车涉水。

曾嘉辉带领队员穿戴防护装备，紧贴护栏蹚过齐腰深水，缓慢靠近被困车辆。成功打开车门后，队员为女子穿戴好救生装备，搀扶其沿护栏稳步走出积水区域。确认人员身体、情绪状态平稳后，消防员将女子平安送回家中。两起涉水救援，共成功解救三名被困群众。

狂风损毁高空窗体

攻坚排险消除坠物隐患

狂风伴随暴雨，对乐清城区高层住宅造成严重安全威胁。8月9日晚6时许，乐清城区一处高层住宅楼25楼突发险情，强风导致对门两户住宅落地窗受损。其中一户整面落地窗被狂风吹向室内，整块玻璃悬空搁置窗边，随时存在坠落风险；另一户窗户上半部分开裂脱落，仅局部结构与墙体连接，窗体摇摇欲坠。

高层楼宇风力大、气压差明显，窗边易形成强吸力，近距离作业风险极高。现场由曾嘉辉统筹安全处置工作，队员穿戴全套绳索防护装备，在安全防护到位的前提下，合力将厚重的落地窗平稳移至室内稳妥放置，并关闭房门，提醒住户远离窗边危险区域。

针对另一户半脱落的破损窗户，队员就地取材，利用业主留存的木条和邻里借来的钉子，多人配合顶住晃动窗框，逐一加固固定，稳住破损窗体，有效规避高空坠物风险。此次台风期间，他带队完成7起高空排险作业，全部顺利消除高空安全隐患。

48小时的抗台作战中，各类警情接连不断，曾嘉辉与队友几乎没有休整间隙。当晚来不及吃晚餐，次日清晨也错过早饭时段，全员依靠执勤车辆储备的干粮简单充饥，持续坚守抢险一线。

全力疏通受阻道路

带队参与灾后恢复工作

台风风力减弱、雨势逐步停歇后，曾嘉辉并未休整，第一时间带队转入灾后恢复处置工作。他们集中清理路面倒伏树木、破损广告牌、散落铁皮等障碍物，全力疏通受阻道路，同步开展路面清淤、点位排涝作业，快速恢复辖区道路通行和居民正常生活秩序。

曾嘉辉是杭州人，出生于1997年，2021年入职乐清消防，长期扎根基层执勤救援一线。大学毕业之初，他曾对职业方向感到迷茫，住所附近的消防站和日常出警救援场景，让他对消防职业心生敬意。恰逢消防队伍改制后首次面向社会公开招录指挥员，他顺利通过招考。

成为消防员以来，他始终踏实值守、认真履职，跟随站内资深队员积累台风处置、应急抢险实战经验，在一次次出警、一次次直面险情的历练中，不断提升现场处置能力，稳稳扛起基层消防抢险救援的工作职责。

来 源：温州晚报

原标题： 两天出征25次 他顶风雨高空排险7起

记者 叶雄伟 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com