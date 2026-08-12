潮新闻 2026-08-12 10:04:37

连日来，鹿城各有关方面抓实抓细灾后恢复工作，持续分片清理非机动车道、人行道上的倒伏断枝，同步排查倾斜危树，抓紧修复受损的市政基础设施，及时消除各类风险隐患，全力保障城市平稳有序运行和群众生命财产安全。

“就像刚完成了一场‘空中手术’，现在心总算落地了。”8月11日，随着一块约40平方米的巨大铁皮棚顶被安全下放至地面，鹿城区五马街道城西街社区党委书记王文变长舒了一口气，紧绷的神经终于放松下来。

拆除现场 拍友 张浩楠 摄

这场惊心动魄的“排险手术”，源于台风“白海豚”过境时留下的隐患。在城西街社区金锁匙巷31号楼顶，这块从其他地方刮来的铁皮棚，一端搭在楼顶，一端压在楼体外侧的电力线路上。铁皮不仅体积庞大，还如乱麻般缠绕着数根电线。由于周边老旧小区过道狭窄、环境复杂，加之此前风雨交加，高空作业风险极大。为确保万无一失，这场“手术”被科学安排在11日风雨过后进行。

为确保万无一失，社区工作人员挨家挨户敲门，紧急疏散了事发楼栋16户居民，并在楼下拉起严密的警戒线，将危险区域彻底隔离。

拆除现场 拍友 张浩楠 摄

与此同时，五马街道启动跨部门协同响应，蝉街供电所与广场路消防救援站工作人员赶到现场，登高作业车也呼啸而至。经多方现场会商，一套“先断电、后剥离、再下放”的科学排险方案迅速敲定。

“准备剥离！”供电部门率先对涉事线路进行短暂停电并适当放松，从源头切断风险。随后，消防救援人员全副武装，利用专业装备，小心翼翼地将死死缠绕在铁皮中的电力线路一点点剥离。

拆除现场 拍友 张浩楠 摄

最惊险的一幕发生在高空与地面的配合中。一名消防救援人员攀爬至居民楼对面的平房顶上，手持绝缘挠钩，精准地将铁皮棚钩下一部分，使其两个角瞬间悬空；与此同时，另一名队员在平地上拽紧牵引绳，随着一声低沉的“放”，沉重的铁皮棚顺势被缓缓拽下。

“铁皮落地了，但还勾着线！”地面人员迅速上前，消防救援人员和电力人员默契配合，合力将铁皮与电线彻底分离。随着消防救援人员利索地收回绳索，电力人员立刻对线路进行复原调试。目前，涉事铁皮已被妥善切割处理，周边居民用电全面恢复正常。

此次成功排险是鹿城区全力应对台风“白海豚”后续处置工作的一个缩影。作为近30年来首个穿越温州市中心的台风，“白海豚”给城市运行带来了严峻考验。连日来，鹿城各有关方面抓实抓细灾后恢复工作，持续分片清理非机动车道、人行道上的倒伏断枝，同步排查倾斜危树，抓紧修复受损的市政基础设施，及时消除各类风险隐患，全力保障城市平稳有序运行和群众生命财产安全。

来 源：潮新闻

原标题： 台风过后排险不停 鹿城多部门协同上演“空中手术”

记者 戚祥浩 通讯员 李永骞 林家鸿

本文转自：温州新闻网 66wz.com