潮新闻客户端 2026-08-12 10:00:26

台风虽已离境，抢修分秒未停。截至目前，来自全省的千余名抢修人员已经为乐清100多处故障点作业。这座城市的万家灯火，正因各方支援一盏一盏重新点亮。

“来电了！来电了！”8月11日12时40分，乐清市淡溪镇樟岙村，村民家中沉寂许久的空调突然“嘀”一声运转起来，闷热的屋子终于有了凉意。这一刻，虹桥川工线正式恢复送电，又一个片区在台风“白海豚”二次登陆乐清后迎来光明。而为了这一刻，国网乐清供电公司虹桥供电所的抢修队员从凌晨4时30分上山，在大山里连轴转了近十个小时，逐一排查断线故障，处置完两处断线点后，线路试送成功。

大山里的抢修更加艰难。樟岙村山风未歇，前几天被台风刮断的树枝散落一地。“山区环境恶劣，大型施工机具展不开，车辆通行受阻，施工难度很大。”虹桥供电所党支部书记潘俊杰说，天刚亮，地面巡线组便逐杆排查，无人机同时升空，从密林上空搜寻断线、绝缘子破损等隐蔽隐患。

国网乐清市供电公司抢修人员联合龙港公司驰援队伍作业 通讯员 朱美霖 徐乐生

台风“白海豚”9日在乐清二次登陆后，狂风席卷、暴雨倾盆，全城多处电力设施受损。灾情就是命令，一场跨区域的大救援火速启动。国网乐清市供电公司集结自有队伍，加上市内七地支援，与此同时，依托“一市帮一县”支援联络机制，湖州、绍兴、衢州等地派出力量提前入驻，共计1300余人第一时间投入战斗，争分夺秒推进抢修复电。

湖州电力支援乐清电力抢修 通讯员 张维特 周杨

风雨中，各地支援队伍冲锋在前。在乐清经开区，湖州电力南浔抢修二队的10名骨干，蹚过齐膝深的积水，抵达10千伏八达N134线断线故障点。暴雨中视线极差，队员们细致勘查后确认两相导线均已断裂脱落，作业点紧邻沿街商铺和厂房，地面湿滑、空间狭窄，存在触电及高处坠落风险。“先验电接地，再拆受损线段，最后重新接线。”抢修队就地会商敲定方案。等待调度指令的间隙，队员们发现周边多处排水口被杂物堵塞，影响抢修车辆停放，便二话不说拿起撬棍和铁锹，弯腰疏通两处下水道。路面积水明显下降，为后续作业创造了安全条件。从16时46分开工到17时57分恢复送电，仅用1小时11分钟。

国网乐清市供电公司抢修人员联合瑞安公司支援队伍紧急开展断杆修复和线路重建工作。通讯员 朱美霖 徐乐生

在柳市镇曹田后村，一家工厂外鱼塘边的一排电杆齐刷刷倒伏。绍兴供电支援队伍接到险情后，立即组织专家评估方案，队员们冒雨踩进泥泞的塘边，一组清理廊道，一组安装金具、布置安全措施。泥水里，大家踩稳每一步，扶杆、立杆、紧线……经过连续奋战，倒伏电杆逐一扶正，线路重新接通。

绍兴电力支援乐清电力抢修 通讯员 张维特 周杨

不止人员力量支援，“黑科技”也来助力。在城东街道坝头村，抢修队伍一度公网信号时断时续，指挥部指令传不进来，现场作业进度报不出去，差点成为“通信孤岛”。幸好在台风登陆前，国网浙江省电力有限公司创新研发的首台“双模三星”卫星通信车已经在乐清待命。为了加强保障，省市县供电公司组建了一支应急通信保障队伍，携带卫星车、卫星电话、大功率对讲等应急通信设备。当这辆应急卫星通信车抵达现场后，5分钟即完成入网，3分钟恢复现场4G信号。调度指令准确送达，为加快复电赢得了宝贵时间。

台风虽已离境，抢修分秒未停。截至目前，来自全省的千余名抢修人员已经为乐清100多处故障点作业。这座城市的万家灯火，正因各方支援一盏一盏重新点亮。

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原标题： 全省驰援 乐清万家灯火重新点亮

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com