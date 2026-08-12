潮新闻客户端 2026-08-12 10:01:38

500多辆集卡车安全、有序进入港区，发生长时间交通事故，更没出现预想中的“死结式”拥堵，台风之后，他们全力护航港区复工复产。

受台风“白海豚”影响，洞头沿海掀起狂风巨浪。为保障港区作业和人员安全，洞头区元觉街道状元岙码头实施全面封港管制。封港期间，码头积压了大批待提和待入港集装箱。

随着台风逐渐北上风力减弱，状元岙码头启动复工复产工作。但此前积压的集装箱集中流转，再加上进港闸口通行能力有限，港区周边交通压力骤增。

为助力企业抢回延误工期，8月10日晚间至8月11日清晨，洞头公安交管大队组织警力在码头主入口、疏港公路及周边交叉口开展秩序管理，引导集卡车有序进入港区。

夜色中，执勤交警有序引导集卡车分道排队、分批放行。与此同时，交管大队依托警用无人机实时监测进港车流密度，最大限度减少车辆拥堵等待时间。

最让外地司机们心头一暖的，是那些主动敲开车窗的民警。针对不熟悉路线的外地司机，民警主动上前提供路线指引和港区作业咨询服务。

从夜色浓稠到晨光熹微，近12个小时在车流的轰鸣中流过。500多辆集卡车安全、有序进入港区，发生长时间交通事故，更没出现预想中的“死结式”拥堵，台风之后，他们全力护航港区复工复产。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 台风之后500余辆集卡有序进港 他们这样护航港区复工复产

通讯员 陈梦洁 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com