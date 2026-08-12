潮新闻客户端 2026-08-12 10:02:52

8月11日，位于瑞安市人民医院万松院区胸痛中心，丁女士（化名）已经恢复了心率，家属对着医护人员表示感谢，“谢谢你们在危急时候施救……”而这声感谢背后，是一场热心市民、医护人员暖心接力的故事。

8月11日，位于瑞安市人民医院万松院区胸痛中心，丁女士（化名）已经恢复了心率，家属对着医护人员表示感谢，“谢谢你们在危急时候施救……”而这声感谢背后，是一场热心市民、医护人员暖心接力的故事。

事情发生在10日上午，受台风“白海豚”影响，暴雨倾城，瑞安城区恢复生产生活秩序紧张有序，一通求救电话，让瑞安120急救中心人员更加紧急起来。

“她突然倒地，没有呼吸了，怎么呼喊都没有反应，还伴随抽搐。”9点59分，电话打入，急促声传来，热心市民刘先生称，潘岱街道上溪村茶山路一名女子突发心脏骤停。

电话这边，急救中心接警调度员林丽洁第一时间核实事发位置与患者体征，判断情况凶险，首先引导现场人员先行开展急救操作。“黄金救援时间很宝贵，我教你们做，赶快！电话免提打开，让她平躺在地上。”“每秒至少按压2次，按下至少5厘米，1234保持这个节奏……”

电话那头，热心市民刘先生按照急救员的指示，把丁女士放平在地，先行开展胸外按压，周边群众则撑着伞，在风雨中为患者筑起一道安全屏障。

台风暴雨天热心群众撑伞，医护跪地施救。瑞安120急救中心供图

与此同时，调度员林丽洁紧急调度距离事发地最近的瑞安桐浦急救站点急救车赶往现场。随着急救车飞驰，10点09分，急救团队已经抵达事发地点。

急救医生张淮、护士孙佳怡与驾驶员王建迅速分工接手救治，他们冒着大雨，跪在积水之中，有条不紊地开展心肺复苏。

彼时风雨交加，雨水混着汗水打湿医护人员的衣裳，但没有人敢停下抢救的双手，不间断的胸外按压，一下、两下、三下……

暖心一幕再次上演，周边热心市民越来越多，自发围拢过来，手持雨伞，牢牢遮挡在患者与医护人员头顶，为露天急救撑起一方安全的小空间。“在热心群众的包围下，我们来不及思考，只想着救治快些再快些。”张淮回忆道。

医护人员开展急救。瑞安120急救中心供图

暴雨里，随着医护人员不间断开展胸外按压，现场持续施救10分钟后，心电监护仪上终于出现了令人振奋的变化——丁女士恢复窦性心律！现场所有人紧悬的心稍稍放下，急救人员立即将她平稳转运至急救车内，马不停蹄送往瑞安市人民医院继续治疗。

“这些都是我们应该做的。”经历这场生死急救后，张淮长舒了一口气。他说，从调度远程电话指导前置干预，到暴雨现场露天按压施救，不间断的生命按压，串联起完整的救治闭环。

目前，丁女士已经恢复了心率，正在接受进一步治疗。瑞安120急救中心相关负责人表示，此次暖心接力体现了急救的意义，偶遇路人倒地无意识、呼吸异常的情况，市民朋友第一时间拨打120，并开展基础胸外按压，把握黄金救治窗口，普通人及时出手干预，往往能成为挽救生命的关键一环。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 台风暴雨天热心群众撑伞 医护跪地施救 一场生死竞速在温州上演

记者 王艳琼 通讯员 杨微微 曾为莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com