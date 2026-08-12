潮新闻客户端 2026-08-12 10:04:30

40多双年轻的手，把台风留下的“烂摊子”一点点捋顺。家园的秩序，正在这些忙碌的身影里一点点回归。

“这水枪很重，换我顶一下。”8月11日早上10时，永嘉县枫林镇镬炉村的老年食堂门口，两位年轻人用沾满泥浆的手合力握住高压水枪冲刷路面。他们一个是返乡青年金程雨，一个是外省来创业开民宿的新永嘉人徐刚。刚刚经历台风“白海豚”扫荡的镬炉村，积水虽已退去，但路面上泥浆裹着断枝残叶，在低洼处积成厚厚一层。

永嘉青年和村干部一起清扫家园。拍友 徐成龙 摄

上个月台风“巴威”来时，他们曾手忙脚乱地清扫了两天，这回却攒足了经验，提提前堆好沙袋防水，备齐高压水枪、铁锹和竹扫帚。昨夜积水刚退，大家就先把自己经营的民宿、咖啡馆门前的区域冲刷干净。今早8时收完尾，却没有人停下手里的活，40多名返乡创业青年和新永嘉人组成“清淤小分队”与镇、村干部一起，又转身投入了村庄的全面清扫。

“走，我们去老年食堂帮忙。”徐刚招呼大家。老年食堂是村里专门为老人供应一日三餐的地方，由于地势低洼，这次积水深达一米左右。洪水退去后，食堂里桌椅歪斜，地面覆满黏腻的灰泥，桌椅、锅碗瓢盆漂得东倒西歪。

永嘉青年和村干部一起清扫家园。共享联盟·永嘉 葛璞瑞 摄

“阿公阿婆每天在这儿吃饭，不能耽搁。”田家莫上隐民宿负责村里研学项目的周燕一边拧紧水管接头，一边招呼同伴把冲洗后的积水推出去。食堂工作人员原本打算自己慢慢收拾，没想到这群年轻人分工清晰，三五人一组，搬桌椅、扫积水。随后，镇里安排的强排车和消杀车开进村口。轰鸣声中，积水被快速抽入管道，喷雾器洒下细密的消毒水雾。

临近正午，老年食堂恢复了几分往日模样。地面泛着清水洗过的亮光，桌椅摆得整整齐齐，门口晾着一排洗净的抹布。几位老人路过食堂，看着里头忙碌的身影，连声说“这些孩子有心了”。年轻人只是笑着摆摆手，又扛起扫帚走向村口主干道，清扫剩余的淤积路面。

永嘉青年和村干部一起清扫家园。共享联盟·永嘉 葛璞瑞 摄

截至中午，枫林镇主要道路基本恢复通行，村道、庭院重现整洁，消杀工作覆盖全部过水区域。村干部感慨：“这些孩子平时做咖啡、搞民宿，看着精致，可干起粗活累活，一点不含糊。”40多双年轻的手，把台风留下的“烂摊子”一点点捋顺。家园的秩序，正在这些忙碌的身影里一点点回归。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 泥泞中的青春担当 永嘉40多名返乡青年组成“清淤小分队”共扫家园

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 郑涵 葛璞瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com