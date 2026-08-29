58条意见藏着“舒心账” 永嘉枫林安置点暖心升级

温州日报 2026-08-29 09:45:07

“米饭太硬，牙口不好”“二楼阿婆行动不便，上厕所需要人扶”“三楼厕所灯不亮”……昨天，在永嘉县枫林镇中心小学避灾安置点，记者看到一本特别的笔记本——《镇级避灾安置中心群众意见征集本》，上面密密麻麻记了58条意见。

软垫、电影、棋类活动，永嘉县枫林中心小学安置点舒心再升级。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 “米饭太硬，牙口不好”“二楼阿婆行动不便，上厕所需要人扶”“三楼厕所灯不亮”……昨天，在永嘉县枫林镇中心小学避灾安置点，记者看到一本特别的笔记本——《镇级避灾安置中心群众意见征集本》，上面密密麻麻记了58条意见。

“今年第三次来，体验感越来越好，多亏了这本小本子，三餐热饭，空调、生活用品齐全，楼下电影也好看。”前来安置的村民章财南说。

这里住着386名转移群众，是枫林镇最大的安置点。台风“巴威”影响期间，有位阿婆说“床板太硬，腰受不了”，工作人员当即找来软垫。枫林镇党委副书记周红权顺势提议：“把大伙意见都搜集起来。”意见本就此上岗。

翻开意见本，记者看到这些意见被一一梳理，分类改进：饮食上，多样化搭配，适应不同口味；床铺上，硬板床、软垫，按需配给；娱乐上，象棋、五子棋、飞行棋，各取所需。坏掉的灯亮了，慢性病老人们有了24小时“健康管家”……

管理体系也根据大伙意见在升级。三栋安置楼实行“总负责+楼长+管理员”网格化管理，每栋配男女护工各2名，照顾老人起夜如厕；每层有保洁员全天打扫消杀；医务室医生随时待命，应急药物齐全；民警驻点巡逻，秩序井然。

台风已离温，大伙再安心住一晚。临走前夜，工作人员又拿起本子搜集意见。

来 源：温州日报

原标题： 安置点里的“意见本”

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com