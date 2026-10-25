2026世界青年科学家峰会在温举行

温州日报 2026-10-25 08:41:00

汇聚天下英才，共创美好未来。24日，由中国科协、浙江省人民政府、世界青年科学家联合会主办的2026世界青年科学家峰会在温州开幕。

昨天，2026世界青年科学家峰会在温州园博园中国馆开幕。现场启动“2026世界青年科学家创新创业成长支持计划”。记者 苏巧将 摄

温州网讯 汇聚天下英才，共创美好未来。昨天，由中国科协、浙江省人民政府、世界青年科学家联合会主办的2026世界青年科学家峰会在温州开幕。

中国科协分管日常工作的副主席、书记处第一书记贺军科讲话。浙江省政协主席廉毅敏出席活动并致辞。发展中国家科学院执行主任马塞洛·克诺贝尔致辞。浙江省委常委、温州市委书记张振丰作主题推介，浙江省副省长姚高员主持。温州市领导张文杰、张加波、施艾珠等，以及近800名海内外科学家、企业家、创投家和国际科技组织、高校及科研院所代表参会。

贺军科指出，习近平主席在致首届世界青年科学家峰会的贺信中强调，“科技的未来在青年”。通过多年努力，峰会已成为全球青年科学家交流思想、碰撞智慧、深化合作的重要平台。我们要聚焦科学前沿，促进科学繁荣，促进开源平台、科学数据共享，支持青年科学家勇闯科技“无人区”。要深化创新合作，应对共同挑战，共建无歧视、广覆盖的全球青年合作平台，促进知识共享、项目共研、人才互访。要坚守向上向善，塑造良好生态，共同推动科研诚信和科技伦理建设，支持青年科技人才深度参与全球科技治理。中国科协愿同各方一道，秉持“看见青年、成就青年、赋能青年”的理念，为全球青年人才搭建更多开放平台，把短暂相聚变成长期合作，把相互交流变成共同探索。

廉毅敏说，浙江深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，全力推动创新浙江建设全面成势，持续做深做透教育科技人才一体改革发展和科技创新产业创新深度融合“两篇大文章”，推进人工智能创新发展高地建设，在打造一流创新生态上取得更大突破，为高质量发展建设共同富裕示范区注入强劲动能。我们将抢抓人工智能发展机遇，以更高水平的科研平台，为青年科学家探索未知提供广阔舞台；以更加丰富的产业场景，为青年科技成果落地转化创造更多机会；以更加开放的创新生态，为全球青年科技人才交流合作架起桥梁。期待更多海内外青年科学家走进浙江，共享时代机遇、共攀科学高峰、共创美好未来。

马塞洛·克诺贝尔表示，发展中国家科学院始终致力于加强发展中国家的科研能力，在人工智能时代这一使命尤为重要。值此峰会举行之际，发展中国家科学院与中国科协全面深化合作，将为全球南方国家的青年科研人员带来更多培训、交流和合作机遇，与中国同行建立持久合作伙伴关系，建设跨国界的科研共同体。希望与会青年科学家以峰会为契机，结识不同学科、不同国家的同行，深化交流、分享知识、携手合作，共同为人类可持续发展解决更多难题。期待与大家携手共进，让科学进步改善人们生活，助力建设更可持续、更和平的未来。

张振丰在推介时说，温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，坚定不移走好创新发展“华山一条路”。在温州，过去创业就是创新，现在创新才能创业，抓创新已成为全社会的共同追求和行动，经济社会发展因创新实现全方位、深层次变革。峰会牵引下，温州聚力“两新”深度融合，发展壮大“5+5+N”现代产业集群，抢滩布局一批新赛道，吸引青年人才扎根发展。“世界的温州”气候好、生活好、生态好、氛围好，“来了都说好”有口皆碑。峰会，正重新定义温州；温州，正重新诠释创新。我们将聚焦峰会主题，把创新驱动发展的定义权交给青年，推动拓展活动内涵、促进务实合作、加强成果转化，更好服务全球青年科学家成长，携手共创美好未来。

2026峰会围绕“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”年度议题，发布世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划、2026世界青年科学家创新创业成长支持计划、《青年科学家先锋榜2035》等，为全球青年科学家搭建学术支持平台，鼓励青年人才潜心科研、跨界融合，推动国际研发合作和科技成果转化落地；发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》，洞察AI时代新质生产力发展新趋势，为国际协同创新提供参考支撑。现场还举行2026可持续发展青年科学家奖颁奖仪式，尼古拉·塞加塔、刘珏、塞萨尔·德·拉富恩特、汪淏田4位中外学者获此殊荣。

主旨报告环节，菲尔兹奖获得者、中国科学院外籍院士埃菲姆·杰曼诺夫，中国科学院计算技术研究所副所长、处理器芯片全国重点实验室主任陈云霁，国际纯粹与应用化学联合会主席玛丽·加森，世界青年科学家联合会理事长陆朝阳，分别就人工智能、量子计算等主题作交流分享。魔芯科技创始人兼CEO陈天润、清华大学交叉信息研究院副教授袁洋和2026可持续发展青年科学家奖获奖者代表围绕“未来行动接力”主题作快闪演讲。

2026峰会首次由世界青年科学家联合会作为主办单位参与筹办，首次邀请发展中国家科学院作为主宾国际组织，有力注入国际科创资源和青年力量。除全体大会及闭幕式外，本届峰会聚焦未来前沿科技发展关键领域、青年科学家成长和发展、科技创新与产业创新深度融合三大板块举行12场平行论坛，同时举办“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动、地方主题配套活动、科技参访活动、欧洲专场活动等。

自2019年启航，世界青年科学家峰会此前已连续举办7届。七年来，峰会坚持以习近平总书记重要贺信精神为指导，聚焦“汇聚天下英才 共创美好未来”主题，与全球110多个国家和地区、119家国际科技组织建立常态化联系，累计邀请诺奖得主、中外院士、青年科研领军人才等专家学者7400余人次来温交流研讨；依托峰会平台，温州全职引育顶尖人才33名，引进各类高层次人才1690余名，累计落地1244个前沿科创项目。以峰会赋能发展，温州全市高新技术企业数量增长2.8倍，达到4967家，引育95家高能级科创平台，科创孵化载体总面积突破1500万平方米，推动传统制造业向数字化、智能化、绿色化转型，加快培育新质生产力。

开幕前，与会领导参观了“万有引力π”未来技术与概念产品展。

来 源：温州日报

原标题： 构建可持续发展的未来

2026世界青年科学家峰会在温举行

贺军科讲话 廉毅敏致辞 张振丰作主题推介

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com