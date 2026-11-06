温州一集体一个人获全国消防救援最高荣誉

温州日报 2026-11-06 08:06:52

11月5日，全国应急管理系统先进模范和中国消防忠诚卫士表彰大会在北京举行。温州市瓯海区消防救援局荣获全国119消防先进集体称号，温州市消防救援局轨道交通大队新城大道特勤站分队长王俊杰荣获“中国消防忠诚卫士”称号，王俊杰成为我市首位获得这一称号的消防员。

温州网讯 11月5日，全国应急管理系统先进模范和中国消防忠诚卫士表彰大会在北京举行。温州市瓯海区消防救援局荣获全国119消防先进集体称号，温州市消防救援局轨道交通大队新城大道特勤站分队长王俊杰荣获“中国消防忠诚卫士”称号，王俊杰成为我市首位获得这一称号的消防员。

瓯海区消防救援局：深耕基层砺铁军 守正护航保平安

自建队以来，瓯海消防始终践行重要训词精神，把守护人民生命财产安全作为最高追求，先后荣立集体二等功1次、集体三等功2次，获评亚运安保先进集体等多项省级以上荣誉，多名指战员立功受奖，锻造出一支防得住、救得赢的火焰蓝队伍。

隐患险于明火，防范胜于救灾。瓯海消防坚持关口前移，聚焦出租房、九小场所等高风险点位，创新“消防+电力”“七联一通”联动机制，把隐患排查纳入基层智治平台，实现排查、整改、销号闭环管理。针对老旧民房电气隐患、电动车充电难题，他们推动四千余户完成线路改造，落地十万余个充电泊位；攻坚电镀园区、固废堆场等风险区域，清退风险企业、拆除违建，从源头压降火灾风险。其“九小场所”双循环双闭环治理模式获评温州改革创新成果，形成了可复制推广的基层消防治理“瓯海样板”。

监管有力度，服务有温度。瓯海消防依托“企安心”平台精准助企，上门帮扶百余家市场主体，最大限度平衡安全监管与企业发展需求。依托“瓯越宣”消防宣传工作室，迭代升级宣传培训模式，把防火知识送进企业、社区与校园，覆盖群众十余万人次，推动安全理念从“要我安全”转向“我要安全”。

危难时刻，他们逆向出征。从甬温线铁路事故、郭溪粉尘爆炸事故，到多场台风防汛抢险、危化品险情处置，一代代瓯海消防指战员向险而行。年均接处警1300余起，一次次奔赴险情一线，营救、疏散被困群众，在烈火与洪峰前筑起生命防线。队伍苦练本领，建成多功能实训基地，配备全省首台FC100重载无人机，探索空地协同作战模式，不断补齐区域救援短板，在各级比武赛场屡创佳绩。

王俊杰：于逆行岁月中守一方安宁的“温州兵王”

“激动！自豪！”首次踏上人民大会堂金色大厅的台阶，抬头仰望庄严的国徽，王俊杰兴奋不已。

十二年，四千多个日夜，王俊杰扎根特勤救援一线，是冲锋在前的攻坚尖兵，也是薪火相传的带兵班长。

入职以来，王俊杰参与救援2000余次，疏散营救群众400余人，为群众挽回经济损失8000余万元，圆满完成抗洪抢险等多项重大救援任务。尤其是在援赣抗洪中连续12天鏖战洪区，驾驶冲锋舟开辟生命通道，转移被困群众180余人。

深耕一线多年，踏实肯干的王俊杰收获了诸多荣誉：先后荣立个人二等功1次、三等功1次、嘉奖10余次，荣获全国五一劳动奖章、浙江省五一劳动奖章，获评浙江省优秀共产党员、浙江金蓝领、浙江省青年岗位能手、浙江省应急管理先进工作者等荣誉称号。2023年，他还以杭州亚运会火炬手的身份，展现了新时代消防人的责任与风采。

但刚入队时，王俊杰的体能并不突出。“那时，他就是个愣头青。”老班长李俊红是王俊杰入队后的第一个“人生导师”。王俊杰喜欢与他谈心，慢慢的，那颗年轻躁动的心平复下来，全身心投入到训练任务中。凭着不服输的韧劲，王俊杰加量苦练，补齐短板，在全国首届“火焰蓝”技能比武中拿下百米障碍项目亚军，成长为水域、绳索、破拆样样精通的全能骨干。功成不居，他将实战经验凝练成训练技法，带教新人。在他的传帮带下，队员杨帅同样站上全国比武领奖台，成就“一站双亚军”的佳话。

“这份荣誉不仅属于我个人，更属于温州消防这个集体。我将继续扎根基层、担当作为，用实际行动为国尽责、为民奉献。”王俊杰说。

来 源：温州日报

原标题： 我市一集体一个人获全国消防救援最高荣誉

瓯海区消防救援局荣获全国119消防先进集体、王俊杰荣获“中国消防忠诚卫士”称号

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com