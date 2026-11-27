温州新闻网 2026-11-27 14:22:00

温州网讯（记者/杨丽 制图/董颖）今年9月，25岁的刘女士遭遇车祸受伤，2小时后被紧急送入温州市中心医院。入院时，她疼痛难忍，精神萎靡，血压、呼吸指标都不稳定。医院立即开通创伤急救绿色通道，全面检查的结果让在场医护人员都捏了一把汗：创伤性脾破裂、创伤性膈破裂、多发肋骨骨折、血气胸、腰椎脱位骨折伴不完全脊髓损伤、圆锥马尾综合征、骨盆多发骨折、头皮撕脱伤，全身多处致命性创伤叠加，伤情极其复杂凶险。

时间就是生命。创伤外科、急诊医学科、神经外科、胸外科、骨科组成的多学科团队同步评估伤情后，在抢救中展开接力。“好在这名患者年纪轻，平时身体素质不错，这也是我们能够一次性开展多项手术的重要前提。”温州市中心医院创伤外科主任医师陈雷介绍，整场联合救治历时4个多小时，多个科室无缝协作，一间手术室化身“多学科战场”，同步处置腹腔、胸腔、脊柱、骨骼及头皮多处创伤。

重伤之后的考验并未结束。术后，患者相继出现肺部感染、急性Ⅰ型呼吸衰竭、电解质紊乱等一系列危重并发症。在手术团队和ICU的精细化监护与治疗下，她的生命体征慢慢稳定，四肢肌力恢复良好，目前于骨科病房接受康复训练。

陈雷介绍，严重创伤救治存在“白金10分钟、黄金1小时”时间准则：白金10分钟重在现场防窒息、控制致命大出血；黄金1小时需尽快将重伤员送至具备综合救治能力的创伤中心救治，降低死亡风险。他提醒，车祸属于高能量创伤，损伤常多发且隐匿，迟发性损伤多在伤后72小时内显现，这是高危观察期，不能仅凭痛感判断伤情。

面对车祸现场，普通市民又该如何自救互救？陈雷建议：首先要确认现场环境安全，及时熄火、在车后摆放三角警示牌，规避起火爆炸风险，并第一时间拨打120急救电话和122报警电话，准确说清事故地点、伤员人数以及大致受伤情况。施救要遵循“先救命，后治伤”的原则，怀疑伤者存在颈椎、脊柱骨折时，绝对不能随意搬动；可以通过呼唤判断伤者意识，观察有无自主呼吸，一旦发现呼吸停止，要马上开展心肺复苏。遇到大出血，优先用干净纱布或者衣物直接加压包扎；若是四肢出血加压止不住，可使用止血带，一定要记下捆扎时间，切忌用细绳、铁丝直接捆绑肢体。如果伤口能看到异物或者骨折断端外露，不要把异物、断骨塞回体内，也不要冲洗伤口、胡乱涂抹药物，简单纱布覆盖保护，静待医护人员到场。当伤者口鼻有血液、呕吐物时，要将头部偏向一侧，防止呕吐物误吸引发窒息；肢体发生骨折，只需就地简易固定，不要强行扳正已经变形的肢体。

陈雷还特别提醒，一些看似善意的施救行为属于急救误区，会加重伤者损伤：不要给意识模糊的伤者喂水喂药，容易引发窒息；不要揉搓、热敷肿痛部位，避免加重内出血和肿胀；伤者疼痛较轻也不可自行离开，警惕脾破裂、迟发性颅内出血延误救治。

科普专家 陈雷，温州市中心医院创伤外科主任，主任医师，浙江省医师协会外科医师分会委员，浙江省医学会创伤医学分会委员，浙江省医学会烧伤外科及创面修复分会委员，浙江省医师协会创伤外科医师分会会员，温州市医学会创伤医学分会副主任委员，温州市医学会微创外科分会委员， 温州市抗癌协会肝胆胰肿瘤分会委员。擅长外科急危重症、创伤、多发伤救治、慢性创面修复及肝胆胰脾和胃肠疾病的微创手术。 科室简介 温州市中心医院创伤外科（急诊外科，创面修复中心），主要开展严重多发伤救治、急危重症普外科疾病诊疗以及各类创面修复相关业务。对于车祸、高处坠落造成的复合多发伤，执行标准化急救流程，快速评估伤情，实施损伤控制手术，保障危重患者救治。科室每年主导院内300余例严重创伤、多发伤病例的抢救工作，严重创伤患者救治成功率超95%。对急性阑尾炎、胆石症、消化道穿孔、肠梗阻等各类急腹症有丰富的诊治经验，及时开展急诊手术处理腹部急症。创面修复是科室重点特色项目。提供糖尿病足一站式诊疗，通过血管筛查、创面清创、血糖调控、创面修复等综合手段，降低截肢率；开展全周期烧伤规范化治疗，包含早期抗休克、创面处理与后期干预。同时开展压疮、下肢溃疡、术后及外伤性难愈创面的个体化修复。拓展整形相关外科项目：针对外伤及术后增生性瘢痕，采用药物注射、瘢痕修整手术等方式进行抗瘢痕治疗；开展各类皮肤恶性肿瘤切除，兼顾病灶清除与外观修复；常规进行腋臭微创手术治疗，解决局部异味困扰。

本文转自：温州新闻网 66wz.com