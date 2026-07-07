温州晚报 2026-07-07 17:42:30

温州网讯 盛夏燃情，篮动瓯越！2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）开赛。温州商学院休闲体育专业李岩宝老师今年再次受邀担任浙BA常驻解说嘉宾，同时兼任温州电视台特邀战术分析嘉宾，双线履职、专业赋能赛场。

球员时代，李岩宝曾效力哈尔滨工业大学，四夺CUBA黑龙江预选赛冠军，斩获东北赛区四强、全国十二强，并代表黑龙江出征中俄国际篮球赛，获得亚军。执教温州商学院后，他带队问鼎省大学生女篮甲B组冠军，在多届省三人制篮球赛中名列前茅。高水平参赛经历、一线执教经验与国家级教练员资质兼备，令他对战术体系、技术细节和竞赛规则了然于胸。正是这份厚实的专业积淀，让他持续获得浙BA组委会与温州电视台的信任，稳坐解说席。

常驻赛场解说，是对体育专业能力的综合大考——规则储备、战术认知、临场判断与语言表达缺一不可。本次赛事中，李岩宝老师跳出简单比分播报，聚焦每一次攻防回合，精准剖析挡拆配合、区域联防、转换进攻、内线强攻等核心战术，并细致点评球员技术特点与临场应变。他的解说既有专业深度，又通俗易懂，让资深球迷品出门道，也让普通观众看懂精髓，真正实现专业性与传播性的平衡。

除现场解说外，李岩宝老师还以特邀体育嘉宾身份走进演播室，围绕温州多场焦点战展开战术复盘。其中，县域德比（县域球队巅峰对决）对抗激烈、风格鲜明，备受本土球迷关注。在专业镜头前，他立足标准化体育视角，结合两队阵容配置、攻防体系与替补轮换策略，逐帧复盘关键回合，细致解析战术优势、防守漏洞及教练临场变阵思路，并同步普及浙BA赛制下的篮球专业知识，帮助观众打破观赛认知壁垒。据官方数据，该场直播单日观看人数达37.7万，充分彰显了高校体育教师系统化、专业化的赛事分析能力。

此次赛事中，李岩宝老师还带领校女篮队长葛舒昀、2025级休闲体育专业本6班苏文通全程参与志愿服务，近距离观摩省级高水平赛事及专业解说全流程。两位同学坦言，现场聆听李老师即时拆解战术、演播室深度复盘，使他们对战术实操逻辑有了具象认知，也深刻体悟到专业解说所需的丰厚知识储备、临场应变与语言表达功底。李老师多年赛场与讲台积淀的职业素养，更激励他们精进学业、苦练内功。

连续两年担纲浙BA常驻解说、亮相市级权威媒体解读赛事战术，既是李岩宝老师十余年深耕篮球领域的厚积薄发，也是温州商学院休闲体育专业高质量办学的生动缩影。依托顶级赛事与主流媒体实战平台，李岩宝将前沿赛场经验转化为教学资源，以实战反哺课堂，并在赛事中指导学生实践，助力成长。此次专业“出圈”，既彰显了教师个人风采，也为专业建设、校企合作及服务地方体育事业筑牢根基，为本土体育高质量发展贡献了高校智慧与力量。

来 源：温州晚报

原标题： 常驻浙BA解说席！温商院教师以专业赋能本土顶级赛事

记者 张嫣彬 通讯员 苏文通 摄影 葛舒昀

本文转自：温州新闻网 66wz.com