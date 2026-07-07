温州晚报 2026-07-07 17:43:08

温州网讯 放弃上海高薪体面的白领工作，返乡扎进田间地头，25岁的她成为年轻的“00后”村书记。这位敢闯敢拼的姑娘，是温州商学院走出的校友朱雨涵。她为何从操盘城市项目的地产策划人，转变为守护一方乡村的“领头人”？

一组跨越三年的复刻合影，见证了朱雨涵的蜕变成长。2023年毕业季，即将离校的朱雨涵与论文指导老师杨平宇在学院楼前拍下毕业照，彼时的她稚气未脱，满怀对未来的憧憬。近日，履新管理学院院长的杨平宇携支部书记李江海、系主任黄小雁一行回访朱雨涵，师生复刻同款站位与姿势。

看着两张对比照片，杨平宇倍感欣慰：“三年前你在校园积蓄力量、仰望未来，三年后你扎根基层、服务乡里，这就是教育最朴实、最动人的模样。”

2019年，朱雨涵考入温州商学院工商管理专业。在校期间，系统化的专业课程，为她筑牢了管理统筹、项目运营的专业根基，积累了扎实的职业能力。课余时间，她积极参与各类社会实践与团队活动，不断打磨沟通协作、应急应变能力。校园历练悄然塑造了她敢闯敢试、勇于破局的性格，为日后职场深耕、返乡履职埋下伏笔。

2023年毕业后，朱雨涵入职上海一家知名企业，开启都市白领生涯。在高强度的职场历练中，她快速褪去学生稚气，练就了敏锐的市场思维和扎实的业务能力，短短两年就从职场新人成长为核心业务骨干，在繁华都市站稳了脚跟。

纵使坐拥稳定优质的都市生活，朱雨涵始终牵挂家乡山水与乡里乡亲。霓虹繁华从未磨灭她的乡土情怀，返乡扎根、反哺家乡的念头，在她心中愈发坚定。

2025年7月，朱雨涵做出了令亲友意外的抉择：辞去上海高薪工作，返乡扎根台州市黄岩区宁溪镇。凭借扎实能力与良好口碑，她成功当选中下桧村党支部书记、村委会主任，成为年轻的“00后”村支书。

此次返乡并非一时冲动，而是深思熟虑的选择。朱雨涵希望将上海积累的现代管理、项目运作经验，赋能家族传统产业转型升级。同时，响应乡村振兴号召，以专业所长为家乡发展赋能助力。“温商敢为人先的精神，给了我跳出舒适圈的勇气。从黄浦江畔到山间乡村，奋斗的场地变了，但踏实做事、追求卓越的初心从未改变。”朱雨涵如是说。

返乡后，朱雨涵身兼数职。作为家族企业项目负责人，她引入都市标准化管理模式，优化业务流程、规范运营体系，为传统产业注入青年活力。作为村级治理带头人，她深入田间地头，统筹村级党建、民生服务、乡村建设、基层治理等各项工作。此外，身为乌岩头青创联席会执行副主任，她积极搭建青年创业交流、资源对接平台，号召广大青年返乡逐梦，让更多人看见乡村的发展潜力与广阔机遇。

回望成长之路，朱雨涵始终感恩母校的栽培与滋养。她坦言，即便重新选择，依旧会扎根乡土、服务基层，母校赋予她的不仅是专业知识，更是敢于抉择、勇于担当的勇气。

朱雨涵表示，后续将积极联动母校资源，推动校地合作项目落地，搭建大学生乡村实践平台，带动更多温商青年走进乡村，让青春在乡村振兴的广阔天地中绽放芳华。

来 源：温州晚报

原标题： “00后”成村支书！温商院校友辞掉上海高薪扎根乡村

记者 张嫣彬 通讯员 黄小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com