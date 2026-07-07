网传“新能源汽车智驾芯片自主化率不低于70%”系谣言（2026·07·07）

全国网络辟谣 2026-07-07 17:48:05

辟 谣 网传“7月1日新规：新车智驾芯片自主化率不低于70%”系谣言

详情：近日，有网民发布题为《7月1日新规正式落地！新车智驾芯片自主化率不低于70%》的文章。文中称“7月1日，工信部联合市监总局出台的《新能源汽车车规级AI芯片技术规范》正式强制执行”，并称“国内生产、销售的所有新能源乘用车，智驾芯片全链路关键技术自主化率必须达到70%以上，不达标车型禁止申报、生产、上牌”。经工业和信息化部核查，并未发布过该文件，也从未就新能源车芯片技术自主化率作出规定。

在此提醒广大网民：涉新能源汽车相关政策文件请以官方渠道发布的内容为准。（来源：全国网络辟谣）

辟 谣 台风“巴威”风力达18级？中国气象局辟谣：台风风力级别最大为17级及以上，精确的登陆时间、地点、风雨影响范围及强度仍存在不确定性

详情：近日，网上出现多个关于今年第9号台风“巴威”的AI视频，引发关注。这些视频东拼西凑了一些往年台风影像和标识不清的卫星云图，刻意炮制不实内容，声称“巴威”风力达到了18级，将在某省登陆，并与台风“威尔逊”对比。

中央气象台7月6日16时权威发布最新实况与预报结论：今年第9号台风“巴威”于7月2日生成，7月6日14时，“巴威”的中心位于关岛塞班西偏南方向约175公里的洋面上，中心附近最大风力17级以上（62米/秒，超强台风级）。预计，“巴威”将向西偏北转西北方向移动，逐渐向台湾岛东部沿海靠近。有可能于10日夜间至11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海（超强台风级，16至17级），然后于11日夜间至12日上午在浙闽交界附近沿海登陆（强台风级，14至15级）；也有可能在台湾岛以东洋面北上，之后直接登陆浙江沿海（强台风级或超强台风级，14至16级）。

针对网传视频提及的台风“威尔逊”，气象部门明确辟谣：该台风名称为凭空杜撰、并不存在。据中央气象台官网发布的台风名录中，仅有相似名称台风“威马逊”，网传对比内容完全失实。另外，目前我国对于台风风力的级别最大为17级及以上，无视频中18级的说法。目前“巴威”精确的登陆时间、地点、风雨影响范围及强度仍存在不确定性，公众请以气象部门发布的最新预报信息为准。（来源：“中国气象”微信公众号）

误 区 小暑宜吃羊肉（暑羊/伏羊）进补吗？

真相：2026年7月7日，迎来二十四节气小暑。不少地方流行小暑“吃暑羊”，认为能以热制热、排汗排毒，其实这是片面夸大了习俗效果，不分体质盲目进补反而容易伤身。小暑时节暑湿蒸腾，人体易积内热，羊肉性味温热，普通人大量食用极易助热上火，引发口干咽痛、大便干结等不适。

“伏羊一碗汤，不用神医开药方”的说法，仅适用于阳虚畏寒、长期吹空调导致脾胃虚寒的特定人群，且需少量清炖食用。湿热体质、阴虚火旺、高血压、痛风人群，以及风热感冒发热者都不宜吃暑羊，小暑饮食更适合以清补为主，适量食用鱼肉、鸭肉、豆制品等性质平和的优质蛋白，切勿盲目跟风温补。（来源：青岛互联网联合辟谣平台）

关 注 中央网信办深入开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第一阶段工作

详情：“清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。

在各方共同努力下，第一阶段累计处置违规网站、应用程序、智能体等AI产品1.4万余款，清理违法违规信息600余万条，处置账号2.6万余个，下架违规AI商品1300余个、违规开源数据集9个，各项工作取得积极进展。各地网信部门认真履行属地管理责任，结合实际采取有效监督管理措施。重点网站平台积极履行主体管理责任，有针对性地加强管控。

下一步，中央网信办将聚焦利用AI技术制作发布虚假信息、散播暴力低俗等不良信息、假冒仿冒他人、侵害未成年人权益、从事网络水军活动等突出问题，开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第二阶段工作，加大违规账号和机构查处力度，加强AI应用重点环节管理，督促平台提升AI防治能力，着力维护清朗网络生态，推动人工智能向善向好。（来源：“网信中国”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com