温州日报 2026-07-08 08:26:00

今年以来，温州市财政局化身产业智能转型的“超级搭桥手”，聚焦“AI行业翻译官”机制创新，以资金赋能、政策护航、生态聚力的组合拳，精准破解企业转型堵点。依托财政真金白银支撑，800余名AI“翻译官”扎根车间一线，让老牌制造企业轻松装上“智能新引擎”，跑出温州制造业高质量转型加速度。

温州网讯 传统制造业拥抱AI，常常遭遇“供需失语、技术脱节”的转型难题。今年以来，温州市财政局化身产业智能转型的“超级搭桥手”，聚焦“AI行业翻译官”机制创新，以资金赋能、政策护航、生态聚力的组合拳，精准破解企业转型堵点。依托财政真金白银支撑，800余名AI“翻译官”扎根车间一线，让老牌制造企业轻松装上“智能新引擎”，跑出温州制造业高质量转型加速度。

“AI行业翻译官”是连接传统制造与人工智能的“双向摆渡人”，既吃透泵阀、电气、鞋服等本土产业的生产流程，又精通前沿AI技术，专门把企业模糊的生产痛点、转型诉求，精准转化为可落地、可验证、可增效的智能改造方案。

“我们不仅要把专业规则翻译成客户能看懂的流程，更要翻译成机器能执行的代码。看似优化一个环节，却打通了从获客到交付的全链条。”在AI“翻译官”的助力下，位于平阳的浙江恒齿传动股份有限公司上线一套“AI在线选型系统”，研发总监陈可陈介绍，以前因为报价很慢，海外客户咨询后要12小时以上才能回应，现在只要2小时，订单转化率也提升了25%，今年一季度销售额逆势增长20%。

充足的财政资金活水，是AI“翻译官”高效服务、产业AI转型提速的核心底气。今年来，温州财政精准靶向发力，投入专项经费开展常态化能力提升培训，覆盖AI翻译官技能精进、亿元企业高管智能转型认知提升等多个维度，累计培训超3000人次，练就一批懂产业、懂技术、懂企业的复合型服务能手。同时，联动市数据局出台“AI行业翻译官”管理办法，专项推行“单企最少上门七次”的标准化入企服务。通过翻译官们“进车间看流程、跟产线测数据、访高管聊痛点”，推动实现模糊业务需求精准转化为可量化、可验证、可落地的技术方案。

为激活全域转型活力，温州财政整合撬动各类产业资源，全方位盘活产业转型动能。针对制造企业，免费提供AI就绪度专项诊断，叠加“三券一贷”（算力券、模型券、语料券和算力贷）产业扶持、优质企业人才自主评定等红利，大幅降低企业智能改造的资金成本、试错成本和人才成本。针对一线AI“翻译官”，本地出台专属考核机制，将服务实绩与职称评审、岗位晋升、人才推荐深度绑定，让实干者有平台、有回报、有成长。针对高校科研院所、企事业单位等派出单位，落地项目优先承接、科研成果转化、收益自主分配等利好政策。

在财政资金与政策的双重加持下，温州创新打造“AI产业合伙人”全新模式，由优质企业出场景、AI技术团队出模型、本地服务商促落地、AI翻译官强统筹，四方签约组队、权责明晰、利益共享、风险共担，彻底告别以往技术服务“浅对接、一次性”的低效模式。依托人工智能一体化平台，配套财政“三券一贷”政策，企业无需投入巨资搭建算力平台，只需每月数千元低成本租赁公共算力，就能开展AI智能体研发，单个项目最高可节省300万元建设投入，让中小企业也能低成本玩转智能制造。与此同时，市级人工智能产业子基金、天使资金精准赋能，对优质科创项目、揭榜挂帅项目最高给予500万元扶持，助力本土AI技术团队从“外包服务商”华丽转身为“产业创始人”，持续壮大本土智能科创力量。

如今，温州AI赋能制造业发展成效亮眼。目前全市已组建超800人的复合型“AI翻译官”队伍，累计走访亿元以上规上企业869家，开展入企精准服务2038次，已成功培育5家AI产业创新联合体，落地6个泵阀、电气、鞋服等特色行业标杆AI应用场景，让传统产业焕发全新生机。

来 源：温州日报

原标题： 财政资金政策“双赋能”助制造业“智变” 温州800余名AI“翻译官”上岗

记者 林迎颖 通讯员 温财

本文转自：温州新闻网 66wz.com