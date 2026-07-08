温州全国爱国主义教育示范基地增至3处

温州日报 2026-07-08 08:29:00

7月6日，中央宣传部新命名一批全国爱国主义教育示范基地，永嘉县中国工农红军第十三军军部旧址纪念馆上榜，为此番我市唯一入选基地。这也是我市继浙南平阳革命根据地旧址群、洞头先锋女子民兵连纪念馆之后，第三个国家级爱国主义教育示范基地。

温州网讯 7月6日，中央宣传部新命名一批全国爱国主义教育示范基地，永嘉县中国工农红军第十三军军部旧址纪念馆上榜，为此番我市唯一入选基地。这也是我市继浙南平阳革命根据地旧址群、洞头先锋女子民兵连纪念馆之后，第三个国家级爱国主义教育示范基地。

中国工农红军第十三军是土地革命战争时期浙江省境内唯一一支列入中共中央军委正式序列的红军部队。红十三军在长达四年的艰苦卓绝斗争中，为后续红军挺进师的活动和浙南游击根据地的创建奠定了坚实基础，其光辉历程载入《中国共产党历史》。为铭记这段波澜壮阔的历史，永嘉县人民政府于1986年批准设立纪念馆。纪念馆总占地面积约1.4万平方米，精心规划了“一碑一广场两馆一旧址”（红十三军纪念碑、红军广场、红十三军纪念馆、红军历史教育馆、红十三军军部旧址）的空间格局。近年来，纪念馆积极探索“科技+艺术+体验”的多元传播路径，使红十三军精神跨越时空，在新时代焕发出强大的吸引力和感染力。

2013年3月5日，红十三军军部旧址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。军部旧址，名为永恩堂。1930年5月，中国工农红军第十三军成立，军部设在永恩堂内，以附近山区为根据地。永恩堂占地面积约1467平方米，由前堂、正堂、厢房、外廊组成，另有三个荷花池分别位于建筑中间和南、北两侧，坐西朝东，系木结构古建筑。红十三军军部旧址是研究红十三军开展革命斗争历史的重要遗存。

中国工农红军第十三军纪念碑，位于军部旧址南侧约80米的山冈上，占地面积约1200平方米，纪念碑高17.8米，宽3.3米，厚1.8米，广场中间建有一座3米高的红十三军战斗群雕，再现红军战士的战斗场景。中国工农红军第十三军纪念馆，位于军部旧址北侧约30米处，是一座古典式的建筑物，占地面积约2320平方米。馆中陈列着红十三军的历史资料和红军战士使用过的土炮、刀枪等实物及图片。

据悉，这次命名了77个示范基地，中宣部要求，要准确把握全国爱国主义教育示范基地的功能定位，着力加强内容建设，改进创新展陈方式，切实增强吸引力感染力。健全管理制度和工作机制，加大对各类文物、遗址旧址等的保护力度。立足干部群众需求特别是青少年特点，设计分众化、精准化的解说内容和参观线路，积极开展形式多样、富有教育意义的群众性活动，更好打造爱国主义教育的生动课堂。

来 源：温州日报

原标题： 我市全国爱国主义教育示范基地增至3处

永嘉县中国工农红军第十三军军部旧址纪念馆新上榜

永嘉融媒记者 范海国 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com