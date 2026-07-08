受台风“巴威”影响 周五夜里起，温州将迎风雨

温州网 2026-07-08 08:31:36

根据预报，“巴威”预计10日夜里到11日早晨紧擦台湾北部或登陆台湾，随后向浙闽沿海靠近。受其影响，我市9日至12日将迎来明显风雨天气。

温州网讯 昨日是“小暑”，盛夏的炽热正式铺展开来。然而就在这片晴热之下，太平洋深处正酝酿一场大变局——今年第9号超强台风“巴威”正以每小时25公里的速度向西偏北方向移动，直奔浙闽沿海而来。

这个编号让人心头一紧。7年前的8月，同样是第9号台风，同样是超强台风级——“利奇马”以16级风力在台州温岭登陆，给温州带来了狂风暴雨和严重内涝。如今，“巴威”的路线和“利奇马”有点类似，而且更加偏南一些。

据市气象局昨日发布的消息，“巴威”昨日14时中心位于温州东南方向约2225公里的洋面上，中心附近最大风力超过16级（55米/秒），最低气压仅930百帕，七级风圈半径达320至380公里，体量庞大。

根据预报，“巴威”预计10日夜里到11日早晨紧擦台湾北部或登陆台湾，随后向浙闽沿海靠近。受其影响，我市9日至12日将迎来明显风雨天气。9日夜里，东海东南部海域风力逐渐增强至8至11级；10日东海中南部海域可达11至14级，夜间至11日部分海域可能出现15至17级大风。温州沿海风力10日也将增至8至10级，夜里进一步升至10至12级。

狂风之外，最需警惕的是强降水。就在前两天，受第10号台风“美莎克”长时间滞留影响，广西多地出现超历史极值降雨，截至7月7日8时，西江已形成第2号洪水，广西境内47条河流60站超警，水利部同日升级发布洪水橙色预警。虽然“巴威”路径不同，但这一案例再次印证：超强台风的暴雨威力丝毫不亚于狂风，绝不可掉以轻心。

今明两天，温州仍受副热带高压控制，以晴热高温为主，西部山区最高气温可达38℃至40℃。小暑刚过，民间有“节到小暑进伏天”之说，市民需注意防暑降温。10日起风雨逐渐加大，气象部门提醒：出海船舶请及时归港避风，沿海景区及涉岛旅游需加强安全管理；市民可趁今明晴好天气提前检查门窗、清理阳台杂物。当前正值早稻灌浆关键期，农户也需抓紧抢收抢晒，做好田间排水沟渠清理。

目前“巴威”距离我市尚远，路径仍存不确定性。市气象局将密切加强分析研判，及时发布最新预报信息，请市民保持关注，切勿麻痹大意。

来 源：温州网

原标题： 周五夜里起 我市将迎风雨

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com